Antalya'da uyuşturucudan bayılan genç: Polis misin, hamamcı mısın; beni neden yıkıyorsun?

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
YAŞAM  | 03.02.2019 13:27 | Son Güncelleme

Antalya'da, kullandığı uyuşturucunun etkisiyle üst geçit altında baygın bulunan Cihan Ö. (22), yüzüne su dökerek, kendisini uyandıran polise "Ağabey, ne yapıyorsun? Polis misin, hamamcı mısın? Beni neden yıkıyorsun?" diye tepki gösterdi.

Antalya'da uyuşturucudan bayılan genç: Polis misin, hamamcı mısın; beni neden yıkıyorsun?

Olay, saat 11.30'da sıralarında, Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerindeki yaya üst geçidinin altında meydana geldi. Üst geçidin ayağı önünde hareketsiz yatan genci görenler, polise haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis ekipleri, yerde yatan kişinin Cihan Ö. olduğunu belirledi. Cihan Ö.'nün ayak ucunda plastik su şişesi, çakmak ve sünger bulan polis, uyuşturucu kullandıktan sonra krize girdiğini tespit etti.

'AĞABEY POLİS MİSİN, HAMAMCI MISIN?'

Cihan Ö.'yü uyandırmak için uzun süre çaba harcayan polis memuru, ekip aracından getirdiği şişe içindeki suyu gencin yüzüne döktü. Bu sırada gözlerini açan Cihan Ö., eliyle yüzünü silerek, polise "Ağabey, ne yapıyorsun? Polis misin, hamamcı mısın? Beni neden yıkıyorsun?" dedi. Polis memurunun, uyanmasına yardımcı olmak için bu yola başvurduğunu söylemesinin ardından Cihan Ö., ayağa kalkarak, uzaklaşmak istedi. Polisin gitmesine izin vermemesine rağmen Cihan Ö., tedavi edilmek istemediğini belirtip, evine gideceğini söyledi. Cihan Ö., ara sokaklardan giderek, izini kaybettirdi. (DHA)

adana-2

PARTNERBirlikte eğlendiler!Birlikte eğlendiler!
Sualtı fotoğraf yarışması kazananları belli olduSualtı fotoğraf yarışması kazananları belli oldu
Bozulmasın diye arkadaşına verdi.. Hayatının şokunu yaşadı!Bozulmasın diye arkadaşına verdi.. Hayatının şokunu yaşadı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya uyuşturucu polis hamamcı

En Çok Okunan Trend Haberler

Canan Karatay'dan dikkat çeken çay uyarısı! Sakın bunu yapmayın

Canan Karatay'dan dikkat çeken çay uyarısı! Sakın bunu yapmayın

Acun'un adaya gelişi olay oldu!

Acun'un adaya gelişi olay oldu!

'Yuh her şey yalanmış' Gerçek yüzü sevenlerini üzdü

'Yuh her şey yalanmış' Gerçek yüzü sevenlerini üzdü

E-5'te ilginç anlar! Polis ‘nereye böyle’ diye sordu ama...

E-5'te ilginç anlar! Polis ‘nereye böyle’ diye sordu ama...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Tam 45 santimetre! Doktorlar gözlerine inanamadı!

Tam 45 santimetre! Doktorlar gözlerine inanamadı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Van'da inanılmaz görüntü! Donmuş tilkiyi gören şaştı kaldı

Van'da inanılmaz görüntü! Donmuş tilkiyi gören şaştı kaldı

Kocam evde yok diyerek eve çağırdığı adama dehşeti yaşattı!

Kocam evde yok diyerek eve çağırdığı adama dehşeti yaşattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğa Fotoğrafları Festivali'nden etkileyici kareler

Doğa Fotoğrafları Festivali'nden etkileyici kareler

Burdur'da drift yapıp, kaçan ehliyetsiz sürücüye 13 bin 700 lira ceza!

Trafikte bunu yaptı... Tam 13 bin 700 lira ceza yedi!

Bayburt'ta köye inen tilkiye yiyecek ikram ettiler!

Köye inen tilkiye yiyecek ikram ettiler!

Sualtı fotoğraf yarışması kazananları belli oldu

Sualtı fotoğraf yarışması kazananları belli oldu

Bursa'da icradan 163 çuval un satın aldı! Sonrasında kabusu yaşadı...

Bozulmasın diye arkadaşına verdi.. Hayatının şokunu yaşadı!

Samsun'daki dilenciyi duyanlar inanamadı! 80 yıldır dileniyor

Duyanlar inanamadı! 80 yıldır dileniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.