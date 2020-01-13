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  4. Antalya DOB, "Romeo ve Juliet" balesini bu sezon ilk kez sahneleyecek

Antalya DOB, "Romeo ve Juliet" balesini bu sezon ilk kez sahneleyecek

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 13.01.2020 12:08 | Son Güncelleme

Antalya DOB, "Romeo ve Juliet" balesini bu sezon ilk kez sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Romeo ve Juliet" balesini bu sezon ilk kez sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Shakespeare'in aynı adlı eserinden hareketle Çaykovski'nin bestelediği "Romeo ve Juliet" balesi 18 Ocak'ta sahnelenecek.

Müzik düzenlemesi Tolga Taviş'e ait olan libretto ve koreografisini ise Volkan Ersoy ve Armağan Davran'ın hazırladığı eserde orkestrayı Murat Cem Orhan yönetecek.

Gerek librettonun ele alınışı, gerek müzikal düzenlemesindeki başarılı yapısı, gerekse koreografisindeki anlatımla klasik bir forma sahip olan "Romeo ve Juliet"in kostüm tasarımını Sevtaç Demirer, dekor tasarımını Çağda Çitkaya ve ışık tasarımını Fuat Gök hazırladı.

Shakespeare ve Çaykovski gibi iki dahi sanatçının buluşmasının eşsiz bir örneği olan eserde "Juliet"i Laroslava Volkova, "Romeo"yu Tolga Burçak, "Mercutio"yu Umut Çaltekin, "Tybalt"ı Yağızhan Danış, "Paris"i Burak Özbek, "Benvolio"yu Artur Ivanov, "Lady Capulet"i Selin Berkmen, "Lord Capulet"i Cenk Şahinalp, "Rosaline"i Öykü Ertürk, "Peder Lawrence"i Cem Kaytmaz, "Dadı"yı Fadime Keskin, "Lady Montegue"yi Özlem Tekinay, "Lord Montegue"yi Devrim Saraçoğlu, "Vali"yi Mehmet Sipahi ve "2 Kız" rollerini ise Seda Manaz ile Sevgim Aksoy canlandıracak.

"Romeo ve Juliet" balesi 21 Ocak'ta ikinci kez sahneye konulacak.

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Romeo ve Juliet, Antalya DOB, bale,

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