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Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

22.05.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yoğun duman nedeniyle Lara-Kundu kara yolu trafiğe kapatıldı

Antalya'nın Lara bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki ormanlık alanda yangın başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ve arazözlerle yangına müdahale edildi. Havadan da helikopterle destek verilen çalışmalarla yangın kontrol altına alındı.

Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle oluşan yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu Lara-Kundu kara yolu trafiğe kapatıldı.

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