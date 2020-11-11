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Antalyaspor, Ersun Yanal ile 3,5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 11.11.2020 16:13 | Son Güncelleme

Antalyaspor, Ersun Yanal'la 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Antalyaspor, Ersun Yanal ile 3,5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı

FTA Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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