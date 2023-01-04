Antalyaspor Fenerbahçe maçı sonrası Galatasaray camiası ayaklandı! Rakibini etiketledi ve çok konuşulacak bir paylaşım geldi! "Operasyon..."

Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor sahasında zorlu rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Mücadelede konuk ekip Fenerbahçe 1-0 geriye düşse de mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, Antalyaspor'un uzatmalarda kaydettiği gol VAR'da ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

GALATASARAY AYAKLANDI!

Geçtiğimiz hafta oynanan Sivasspor maçında yaşananların ardından Fenerbahçe'den gelen tepkiler sonrası, bu mücadelenin ardından da Galatasaray cephesinden tepki geldi.

"TUZ KOKTU"

Bitiş düdüğünün çalmasının ardından Sarı-Kırmızılılar resmi hesabından "Tuz koktu" başlığıyla bir paylaşımda bulundu. Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklamada Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı @Fenerbahce. Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim."

Öte yandan Antalyaspor cephesinden de son düdüğün ardından peşpeşe sert paylaşımlar gelirken, Akdeniz ekibi "Karanlığımsı gece" başlığıyla bir bildiri de yayımladı.

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