SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Antalyaspor Fenerbahçe maçı sonrası Galatasaray camiası ayaklandı! Rakibini etiketledi ve çok konuşulacak bir paylaşım geldi! "Operasyon..."

Antalyaspor Fenerbahçe maçı sonrası Galatasaray camiası ayaklandı! Rakibini etiketledi ve çok konuşulacak bir paylaşım geldi! "Operasyon..."

04.01.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de heyecan 17. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 17. haftanın dikkat çeken mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederken, karşılaşmanın ardından tepkiler çığ gibi büyüyor. Maçın uzatma dakikalarında ev sahibi ekibin beraberlik golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, Fenerbahçe ile liderlik mücadelesi veren Galatasaray'dan konuyla alakalı sert bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Antalyaspor Fenerbahçe maçı sonrası Galatasaray camiası ayaklandı! Rakibini etiketledi ve çok konuşulacak bir paylaşım geldi! "Operasyon..."

Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor sahasında zorlu rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Mücadelede konuk ekip Fenerbahçe 1-0 geriye düşse de mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, Antalyaspor'un uzatmalarda kaydettiği gol VAR'da ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

GALATASARAY AYAKLANDI!

kapak_224137

Geçtiğimiz hafta oynanan Sivasspor maçında yaşananların ardından Fenerbahçe'den gelen tepkiler sonrası, bu mücadelenin ardından da Galatasaray cephesinden tepki geldi.

İlginizi Çekebilir

VAR kararı sonrası ''Akşam evde izlersin'' önerisi...

VAR kararı sonrası ''Akşam evde izlersin'' önerisi...

 Güntekin Onay'a G. Saray cephesinden tepki!

Güntekin Onay'a G. Saray cephesinden tepki!

 Rıdvan Dilmen canlı yayında bir anda ayaklandı!

Rıdvan Dilmen canlı yayında bir anda ayaklandı!

 Fenerbahçe'de Emre Mor şoku yaşanıyor

Fenerbahçe'de Emre Mor şoku yaşanıyor

"TUZ KOKTU"

fb_antalya_1200

Bitiş düdüğünün çalmasının ardından Sarı-Kırmızılılar resmi hesabından "Tuz koktu" başlığıyla bir paylaşımda bulundu. Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklamada Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı @Fenerbahce. Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim."

Öte yandan Antalyaspor cephesinden de son düdüğün ardından peşpeşe sert paylaşımlar gelirken, Akdeniz ekibi "Karanlığımsı gece" başlığıyla bir bildiri de yayımladı.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR...

Screenshot_2

Screenshot_1

KLKMLM


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güntekin Onay'a G. Saray cephesinden tepki!Güntekin Onay'a G. Saray cephesinden tepki!
Fenerbahçe'den yılın transferi! İspanyollar duyurdu...Fenerbahçe'den yılın transferi! İspanyollar duyurdu...
Al Nassr'da Ronaldo krizi! Tepkiler büyüyor... 'Gittiği yeri karıştırıyor'Al Nassr'da Ronaldo krizi! Tepkiler büyüyor... 'Gittiği yeri karıştırıyor'
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor son dakika fenerbahçe galatasaray Süper Lig maçı sivasspor maç süper li wwx maçın iyet yapılan açıklama sitare akbaş murat dalkılıç

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Yüzde 25 geçmiş içlerinden...

Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Yüzde 25 geçmiş içlerinden...

"Siyasete girecek misiniz?" sorusuna dikkat çeken yanıt! "Sonuna kadar..."

"Siyasete girecek misiniz?" sorusuna dikkat çeken yanıt! "Sonuna kadar..."

VAR kararı sonrası ''Akşam evde izlersin'' önerisi...

VAR kararı sonrası ''Akşam evde izlersin'' önerisi...

Fenerbahçe'de Emre Mor şoku yaşanıyor

Fenerbahçe'de Emre Mor şoku yaşanıyor

Rıdvan Dilmen canlı yayında bir anda ayaklandı!

Rıdvan Dilmen canlı yayında bir anda ayaklandı!

Güntekin Onay'a G. Saray cephesinden tepki!

Güntekin Onay'a G. Saray cephesinden tepki!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.