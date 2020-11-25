Anthony Hopkins'ten esprili karantina paylaşımı

Oyuncu, besteci ve ressam Anthony Hopkins, pandeminin neredeyse ilk gününde koronavirüsten korunmak adına kendisini önlem amaçlı karantinaya aldı.

Eve kapanan Hopkins, bu durumun kendisini nasıl etkilediğini gözler önüne seren esprili bir paylaşımda bulundu. 82 yaşındaki Anthony Hopkins, "Karantinada 253 gün. Yan etkilerini hissetmeye başladım. Siz ne düşünüyorsunuz?" notunu düştüğü bir videoyu sosyal medya hesabından yayınladı.

Oyuncunun bu paylaşımına takipçilerinden yorum yağdı.



