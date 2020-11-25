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Anthony Hopkins'ten esprili karantina paylaşımı

25.11.2020 14:38 | Son Güncelleme:
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Pandeminin neredeyse ilk gününde kendisini önlem amaçlı karantinaya alan 82 yaşındaki oyuncu Anthony Hopkins, bir videosunu sosyal medya hesabından yayınladı. Hopkins'in "Karantinada 253. gün. Yan etkilerini hissetmeye başladım. Siz ne düşünüyorsunuz?" notunu düştüğü gönderiye yorum yağdı.

Oyuncu, besteci ve ressam Anthony Hopkins, pandeminin neredeyse ilk gününde koronavirüsten korunmak adına kendisini önlem amaçlı karantinaya aldı.

Eve kapanan Hopkins, bu durumun kendisini nasıl etkilediğini gözler önüne seren esprili bir paylaşımda bulundu. 82 yaşındaki Anthony Hopkins, "Karantinada 253 gün. Yan etkilerini hissetmeye başladım. Siz ne düşünüyorsunuz?" notunu düştüğü bir videoyu sosyal medya hesabından yayınladı.

Oyuncunun bu paylaşımına takipçilerinden yorum yağdı.

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