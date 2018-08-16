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Antibiyotik görevini üstleniyor! İncirin şifa kaynağı olduğunun 8 kanıtı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 16.08.2018 11:15 | Son Güncelleme

İncir zamanı yaklaşmışken faydalarından bahsetmemek olmazdı. Doğal antibiyotik kaynaklarından biri olan incir kalp sağlığından kabızlığa kadar birçok sağlık problemine şifa oluyor.

Antibiyotik görevini üstleniyor! İncirin şifa kaynağı olduğunun 8 kanıtı

Kemik sağlığını korur

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Bol miktarda kalsiyum içermesiyle iskelet sağlığını korumaya yardımcı olur, kemikleri güçlendirir. İncirin düzenli tüketimi sayesinde yaşa bağlı olarak gelişen kemik erimesinin önüne geçer.

Kalp sağlığına destek olur

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Kalbi dolaylı yoldan korur. İçerdiği potasyum sayesinde tansiyonun sağlıklı ve normal seviyede kalmasını sağlar. Bunun sonucunda yüksek tansiyon sonucu oluşacak olası kalp krizi riski ortadan kalkar.

Kabızlk sorunu yaşayanlar için tam bir şifa kaynağı

incir

Sindirim sistemi bozukluklarına iyi gelir. Hareketsizlik ya da yanlış beslenme sonucu oluşan kabızlık için kuru inciri 2 bardak süt içinde kaynatın ve bu sütü için. Kaynamış inciri de yemeyi unutmayın. Lif yönünden son derece zengin olan incir, bu sorunun çözüm noktasıdır.

Cilt bakımı için kullanılır

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Antioksidan özelliği sayesinde cilt sağlığı için mükemmel bir kaynaktır. Taze inciri püre haline getirin ve temiz cildinizde sürerek 20 dakika bekletin. Özellikle aknbe probleri olanlar bu yöntemi uygulayabilirler. akne problemlerinin yanı sıra cildin yaşlanmasına da engel olur.

Antibiyotik görevi görür

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Doğal antibiyotiktir. Antioksidan bakımından güçlü olan meyve bağırsakları ve kanı temizler ve bu sayede ileri meydana gelecek olan solunum ve göz hastalıklarına karşı koruyucu olur. Sonbaharda bol bol tüketilmesi tavsiye edilir.

İnciri kuru tükettiğinizde zayıflamaya yardımcı olur. Kalorisi düşük olduğu için diyet listenize dahil edebilirsiniz.

İnciri kaynatıp içtiğinizde uykusuzluğa iyi gelecektir.

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Çocukların hatta bebeklerin gelişimine yardımcı olur. Taze sıkılmış incir suyu besin değeri açısından anne sütüne yakındır.

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