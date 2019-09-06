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Antibiyotik kullanırken bu besinlerden uzak durun!

mustafa.saygin mustafa.saygin
SAĞLIK  | 06.09.2019 11:42 | Son Güncelleme

İyileşmek için kullandığınız ilaçların özellikle antibiyotiklerin yanında aldığınız takviyelerin ilaçların etkisini azaltabileceğini biliyor muydunuz? Hastalık döneminde vücut direncini artırmak amacıyla kullanılan besin ve bitkisel kürler ilaçların hastalığı ortadan kaldırmasına yönelik etkisini azaltır.

Antibiyotik kullanırken bu besinlerden uzak durun!

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu, ilaçlarla birlikte kullanılmaması gereken takviyeleri ve neden olabileceği problemleri açıkladı.

Kasapoğlu şunları ifade etti:

GREYFURT

Bilinen 50’den fazla ilacın etkisini kaybetmesine neden olabilen greyfurt, ilaçlarla birlikte içildiğinde yarar yerine zarara neden olabilir denildiğinde ilk akla gelen besindir.

SÜT

İçerdiği kalsiyum, magnezyum gibi minerallerle vücudun belli antibiyotikleri işlemden geçirmesini zorlaştırabilir.

MEYANKÖKÜ

Bazıları sindirim için yardımcı olmak için bitkisel bir çare olarak kullanın ve diğerleri gıdalar lezzet için kullanın. Ancak, meyan kökü içinde kimyasal olarak bulunan glisirizin, siklosporin bazı organların ilaçlarını, özellikle organ nakli sonrası kullanılan ilaçları kişinin vücudunun reddetmesine yol açabilir.

ÇİKOLATA

Özellikle bitter çikolata, uyumanıza yardımcı olmak amacıyla verilen bazı sakinleştirici ilaçların etkisini azaltırken bazı uyarıcı ilaçların gücünü artırabilir. Özellikle depresyon tedavisi sırasında gereğinden fazla tüketilen çikolata tansiyonunuzun yükselmesine neden olabilir.

DEMİR DESTEĞİ

Demir eksikliği tedavisi için kullanılan takviyeler, tiroid tedavisi gören kişilerde problem yaratabilir. Demir takviyesine ihtiyacınız varsa, hekiminizle konuşarak tiroid tedavisi ilaçlarınızın zamanlamasını farklılaştırın.

KAHVE

Antipsikotik ilaçların içerdiği etken maddeye göre bazı hastalarda ilaç etkilerini zayıflatırken bazı hastalarda ilaçların yan etkilerini artırabilir.

ANTİHİSTAMİNİKLER

Alerjilerin neden olduğu hapşırık ve burun akıntılarını gidermek için kullanılan antihistaminikler yüksek tansiyon ilaçlarının etkisini azaltarak, kalp atışını hızlandırabilir.

K VİTAMİNİ

Kan akışını düzenlemek ve kan sulandırmak amacıyla aldığınız ilaçların yanı sıra tüketeceğiniz K vitamini takviyeleri ya da brokoli, Brüksel lahanası, lahana, maydanoz ve ıspanak gibi besinler ilaçlarınızın etkisini azaltır.

SARI KANTARON

Bazen depresyon olan insanlara yardımcı olmak için kullanılan bitkisel ilaçlar, kullandığınız ilaçların etkisini azaltarak karaciğer enzimlerinizin değerlerini etkileyebilir.

GİNKGO BİLOBA

Bazı insanlar, yüksek tansiyon, demans, kulak çınlaması gibi problemleri gidermek için bu bitkisel takviyeden yararlanabilir. Ancak bunun net olarak olumlu bir etkisinin olduğunu kanıtlayan hiçbir araştırma yoktur. Aksine bitkisel takviyelerin gereğinden fazla tüketimi, mevcut kullandığınız ilaçların etkilerini zayıflatabilir.

İLAÇLARINIZI REÇETEDE BELİRLENEN DOZ VE SÜREDE KULLANAMAYA DİKKAT EDİN!

İlaçların sadece % 50'si reçete edildiği gibi alınır. İnsanlar çoğunlukla ihtiyaç duyduklarından daha az, rastgele zamanlarda alır veya dozlar arasında büyük boşluk bırakır. Bütün bu yanlış yaklaşımlar ilaçların etkilerini zayıflatabilir.

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antibiyotik ergün kasapoğlu

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