Antibiyotik kullanırken bu besinlerden uzak durun!

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu, ilaçlarla birlikte kullanılmaması gereken takviyeleri ve neden olabileceği problemleri açıkladı.

Kasapoğlu şunları ifade etti:



GREYFURT



Bilinen 50’den fazla ilacın etkisini kaybetmesine neden olabilen greyfurt, ilaçlarla birlikte içildiğinde yarar yerine zarara neden olabilir denildiğinde ilk akla gelen besindir.

SÜT



İçerdiği kalsiyum, magnezyum gibi minerallerle vücudun belli antibiyotikleri işlemden geçirmesini zorlaştırabilir.

MEYANKÖKÜ



Bazıları sindirim için yardımcı olmak için bitkisel bir çare olarak kullanın ve diğerleri gıdalar lezzet için kullanın. Ancak, meyan kökü içinde kimyasal olarak bulunan glisirizin, siklosporin bazı organların ilaçlarını, özellikle organ nakli sonrası kullanılan ilaçları kişinin vücudunun reddetmesine yol açabilir.

ÇİKOLATA



Özellikle bitter çikolata, uyumanıza yardımcı olmak amacıyla verilen bazı sakinleştirici ilaçların etkisini azaltırken bazı uyarıcı ilaçların gücünü artırabilir. Özellikle depresyon tedavisi sırasında gereğinden fazla tüketilen çikolata tansiyonunuzun yükselmesine neden olabilir.