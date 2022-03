Antonio Banderas kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kerem Bürsin ile resmini paylaşan Antonio Banderas'ın filmleri nelerdir?

Antonio Banderas, Kerem Bürsin ile olan fotoğrafını paylaşmasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Asıl adı Jose Antonio Domínguez Banderas olan ünlü İspanyol oyuncu ile ilgili internette araştırma yapılmaya başlandı. Peki Antonio Banderas kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kerem Bursin ile resmini paylaşan Antonio Banderas'ın filmleri nelerdir? Ünlü aktörün hayatı, biyografisi ve oyunculuk kariyerine ilişkin detaylar haberimizde...

ANTONİO BANDERAS KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Antonio Banderas, 10 Ağustos 1960 yılında Málaga’da dünyaya geldi.

Tam adı Jose Antonio Domínguez Banderas olan ünlü oyuncu, çocukken futbolcu olmak istiyordu. Sakatlığı sonrası bu hayalinden vazgeçen Banderas, oyunculuğa olan yatkınlığını, Milos Forman'ın beğeni toplayan filmi "Hair" ( 1979 ) ile keşfetti.

Antonio Banderas, ailesinin bütün itirazlarına rağmen daha 10 yaşındayken sahneye çıkmaya başladı. Arkadaşlarıyla birlikte kurduğu tiyatro topluluğuyla birlikte İspanya’yı dolaşarak sokak gösterileri yaptı. 1981 yılında Madrid'e geçtikten kısa bir süre sonra kendini ispatlama fırsatı yakalayan Antonio Banderas, İspanya Ulusal Tiyatrosu'na girmeye hak kazandı. Tiyatro yıllarında ünlü İspanyol yönetmen Pedro Almadovar ile yolunun kesişmesi önünde yeni bir yol açtı.

1982 yılında yönetmenin "Labyrinth of Passion" adlı seks komedisinde rol alan Antonio Banderas, "Women on the Verge of a Nervous Breakdown" ve "Law of Desire" gibi filmlerde Almadovar ile çalışma fırsatı buldu. Bir akıl hastasını canlandırdığı rolün ardından rotasını Hollywood'a çeviren yakışıklı aktör, Arne Glimcher'in Pulitzer ödüllü bir romandan uyarladığı "The Mambo Kings" adlı filmde rol aldı. Kariyeri boyunca karmaşık karakterleri oynamaktan büyük zevk alan Antonio Banderas, , sırasıyla Jeremy Irons, Meryl Streep ve Glenn Close gibi oyuncuların yer aldığı "The House of the Spirits" ( 1993 ), Neil Jordan'ın "Interview With the Vampire", Salma Hayek'li "Desperado" ( 1995 ) adlı filmlerle üne kavuştu.

Sylvester Stallone ile birlikte oynadığı "Assasins"( 1995 ) adlı filmde acımasız profesyonel bir katili canlandıran aktör, oynadığı her rolü başarıyla ekrana yansıttı. Seslendirme projelerinde de yer alan Antonio Banderas, Shrek animasyon filminde Çizmeli Kedi rolünü seslendirdi ve büyük beğeni topladı bir kez daha. Banderas'ın rol aldığı ve yayılanan en son film ise Annemin Sevgilisi oldu ve bu filmde gizli bir ajan rolünü üstlendi.

KEREM BÜRSİN İLE RESMİNİ PAYLAŞAN ANTONİO BANDERAS'IN FİLMLERİ NELERDİR?

Yönetmen

2014 - Akil (Sinema Filmi)

2013 - Solo (Sinema Filmi)

2006 - Yaz Yağmuru (Sinema Filmi)

1999 - Alabama'da Çılgınlık (Sinema Filmi)

Senaryo

2014 - Akil (Sinema Filmi)

2013 - Solo (Sinema Filmi)

Yapımcı

2014 - Akil (Sinema Filmi)

2013 - Kahraman Şövalye (Sinema Filmi)

2012 - Autómata (Sinema Filmi)

Oyuncu

2017 - Security

2015 - The 33 (Mario Sepúlveda) (Sinema Filmi)

2015 - Süngerbob Karepantolon 3D (Alameda Jack) (Sinema Filmi)

2014 - Knight Of Cups (Sinema Filmi)

2014 - Cehennem Melekleri 3 (Galgo) (Sinema Filmi)

2013 - Ustura Dönüyor (Gregorio Cortez) (Sinema Filmi)

2013 - Solo (Sinema Filmi)

2013 - Kahraman Şövalye (Sir Clorex (voice)) (Sinema Filmi)

2013 - Aklımı Oynatacağım (León) (Sinema Filmi)

2012 - Hayalimdeki Aşk (Sinema Filmi)

2012 - Autómata (Jacq Vaucan) (Sinema Filmi)

2011 - İçinde Yaşadığım Deri (Dr. Robert Ledgard) (Sinema Filmi)

2011 - Çizmeli Kedi (Çizmeli Kedi - Seslendirme) (Sinema Filmi)

2011 - Çapraz Ateş (Sinema Filmi)

2011 - The Big Bang (Ned Cruz) (Sinema Filmi)

2011 - Kara Altın (Emir Nesib) (Sinema Filmi)

2010 - Şrek: Sonsuza Dek Mutlu (Çizmeli Kedi-Seslendirme) (Sinema Filmi)

2010 - Uzun Boylu Esmer Adam (Greg) (Sinema Filmi)

2010 - The 82nd Annual Academy Awards (Kendisi) (TV Filmi)

2010 - Dali (Salvador Dali) (Sinema Filmi)

2009 - Son Oyun (Gabriel Martin) (Sinema Filmi)

2008 - The Other Man (Ralph) (Sinema Filmi)

2008 - Chevolution (Kendisi) (Sinema Filmi)

2008 - Annemin Yeni Sevgilisi (Tommy Lucero / Martinez) (Sinema Filmi)

2007 - Şrek 3 ((Seslendirme)) (Sinema Filmi)

2007 - Sınır Ötesi (Alfonso Diaz ) (Sinema Filmi)

2007 - Shrek Yılbaşı Özel (Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 - Confessions of a Superhero (Kendisi) (Sinema Filmi)

2006 - Kuralsızlar (Pierre Dulaine) (Sinema Filmi)

2005 - Zorro Efsanesi (Zorro) (Sinema Filmi)

2004 - Şrek 2 (Seslendirme) (Sinema Filmi)

2003 - Spy Kids 3-D: Oyun Bitti (Gregorio Cortez) (Sinema Filmi)

2003 - Kayıp Hayatlar (Carlos Rueda) (Sinema Filmi)

2003 - Bir Zamanlar Meksika'da (El Mariachi ) (Sinema Filmi)

2003 - And Starring Pancho Villa As H... (Pancho Villa) (TV Filmi)

2002 - Öldüren Kadın (Nicolas Bardo) (Sinema Filmi)

2002 - Çılgın Çocuklar 2 (Gregorio Cortez) (Sinema Filmi)

2002 - Frida (David Alfaro Siqueiros) (Sinema Filmi)

2002 - Balistik (Jeremiah Ecks) (Sinema Filmi)

2001 - Çılgın Çocuklar (Gregorio Cortez) (Sinema Filmi)

2001 - I Love Lucy's 50th Anniversary... (Kendisi) (TV Filmi)

2001 - Günahkar (Luis Antonio Vargas) (Sinema Filmi)

2001 - Gizemli Keşif (Baba Matt Gutierrez) (Sinema Filmi)

1999 - Ölümüne Kadar (Cesar Dominguez) (Sinema Filmi)

1999 - Çorap Söküğü (Morales Pittman) (Sinema Filmi)

1999 - 13üncü Savaşçı (Arap Ahmad Ibn Fadlan) (Sinema Filmi)

1998 - Zorro (Alejandro Murrieta / Zorro) (Sinema Filmi)

1998 - The 70th Annual Academy Awards (Kendisi) (TV Filmi)

1996 - Evita (Che Guevara) (Sinema Filmi)

1995 - Two Much (Art Dodge) (Sinema Filmi)

1995 - Suikastçı (Miguel Bain) (Sinema Filmi)

1995 - Miami Rhapsody (Antonio) (Sinema Filmi)

1995 - Dört Oda (The Man) (Sinema Filmi)

1995 - Desperado (El Mariachi) (Sinema Filmi)

1995 - Asla Yabancılarla Konuşma (Tony Ramirez) (Sinema Filmi)

1994 - Vampirle Görüşme (Armand) (Sinema Filmi)

1994 - Aşk ve Gölge (Francisco) (Sinema Filmi)

1993 - Öfke (Marcos) (Sinema Filmi)

1993 - Ruhlar Evi (Pedro Tercero García) (Sinema Filmi)

1993 - Philadelphia (Miguel Alvarez) (Sinema Filmi)

1992 - The Mambo Kings (Nestor Castillo) (Sinema Filmi)

1991 - Madonna İle Yatakta (Kendisi) (Sinema Filmi)

1990 - Bağla Beni (Ricky) (Sinema Filmi)

1990 - Against The Wind (Juan) (Sinema Filmi)

1989 - Si Te Dicen Que Caí (Marcos) (Sinema Filmi)

1989 - La Blanca Paloma (Mario) (Sinema Filmi)

1989 - Bajarse Al Moro (Alberto) (Sinema Filmi)

1988 - Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadın (Carlos) (Sinema Filmi)

1988 - Bâton Rouge (Antonio) (Sinema Filmi)

1987 - Tutku Kanunu (Antonio Benítez) (Sinema Filmi)

1986 - Puzzle (Sinema Filmi)

1986 - Matador (Ángel) (Sinema Filmi)

1984 - Los Zancos (Alberto) (Sinema Filmi)

1984 - Cinema 3 (Kendisi) (TV Dizisi) (12 Bölüm)

1982 - Tutku Labirenti (Sadec) (Sinema Filmi)

Müzik

2003 - Bir Zamanlar Meksika'da (Sinema Filmi)