MAGAZİN

Antonio Banderas'ın son hali şoke etti!

MAGAZİN HABERLERİ | 23.12.2017 20:53 | Son Güncelleme 6 saat önce

İspanyol aktör Antonio Banderas, geçtiğimiz gün saçsız, kaşsız ve zayıf görüntüsü ile objektiflere yansıdı.

Antonio Banderas'ın son hali şoke etti!

Antonio Banderas, önceki gün eşi Nicole Kimpel ile birlikte bir açılışta görüntülendi.

İspanya'nın Malaga kentindeki mağaza açılışına üzerinde takım elbise başında beyzbol şapkasıyla katılan 57 yaşındaki oyuncunun görüntüsü bazı hayranlarını telaşlandırdı.

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Daha önce iki kez kalp krizi geçiren Banderes, nereydese yok denilecek kadar azalan kaşları, şapkasının altındaki kazınmış saçları ve zayıf görüntüsüyle şaşkınlık yarattı.

Dünyaca ünlü oyuncunun bazı hayranları, Antonio Banderas'ın, Genius adlı TV serisinde Pablo Picasso'yu oynayacağını ve büyük olasılıkla onun yaşlılık dönemine benzemek için kaşlarını ve saçlarını kazıtmış olabileceğini belirtti.

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