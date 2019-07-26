'Anubis' Truva Atı’ndan Türkiye'ye yoğun saldırı

Siber suçlular, Anubis adlı zararlı yazılımı yaymak için ele geçirilen cihazlardaki kişi listelerine SMS gönderiyor. Saldırganlar kullanıcıları önde gelen bir telekomünikasyon ve teknoloji hizmetleri sağlayıcısından ücretsiz internet bağlantısı teklifi gibi görünen SMS’lerle kandırmaya çalışıyor.

Gelen SMS’teki bağlantıya tıklandığında Truva atı indiriliyor. Anubis’i yaymak için kullanılan SMS’ler "Mesajlaştıkça kazan, kazandıkça daha çok mesajlaş. Davet ettiklerin doyasıya internet paketi kazanıyor. Şimdi sen de indir 2GB internet paketi hakkı kazan. Detaylı Bilgi", "10GB her operatörde internet keyfini sürün" gibi mesajlar içeriyor.

ASIL HEDEFLERİ TÜRK KULLANICILAR



Bu yılın başından beri 6 bin 200’den fazla kullanıcı Anubis’le karşılaştı. En yoğun günde 190 kişinin etkilendiği belirlendi. Son SMS saldırısının asıl hedefi Türk kullanıcılar olsa da bu yazılımdan en çok etkilenen ülkeler sırasıyla Rusya, Almanya ve Türkiye oldu. Nisan ayında Rus kullanıcılara yönelik bir MMS saldırısını da tespit edilmişti. O saldırıda gönderilen mesajlardaki MMS’i açabilmek için kullanıcılardan bir uygulama indirmesi isteniyordu. Başka tür mesajlarda ise para yardımı talep ediliyordu.