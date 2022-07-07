AÖL sınavları ne zaman 2022? 3. dönem AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak? İşte Açık Lise sınav tarihleri ve sınavların uygulanış şekli...

AÖL sınavları ne zaman 2022? Sınava ilişkin detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapmaya devam ediyor. Peki 3. dönem AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Açık Lise sınav tarihleri ve sınavların uygulanış şekline ilişkin bilgiler...

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ AÇIKLANDI MI 2022?

AÖL 3. dönem sınav tarihi açıklandı.

AÖL 3. dönem sınavları 20 Temmuz 2022 tarihi saat 09:30'dan - 29 Temmuz 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacak.

AÖL SINAVI ONLİNE MI YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı 3. Dönem sınavı Sınavı online olarak yapılacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN 'AÖL' AÇIKLAMASI

AÖL konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1. Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.

Online Sınavla ilgili olarak, “İnternet erişimi olmayan öğrenciler İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına talepte bulunabilirler.

Engelli öğrenciler ise kendi durumları ile ilgili İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına talepte bulunabilirler.