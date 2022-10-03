AÖL sınav takvimi için gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyurularına çevrildi. Konuyla alakalı detaylara haberimizde yer verdik. Peki AÖL sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavları ne zaman online mı olacak? İşte merak edilenler...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 takvimini yayımladı. Bu takvimle beraber AÖL sınavları tarihleri de belli oldu. Buna göre; AÖL 2022-2023 eğitim dönemi 1. dönem sınavları Aralık ayında gerçekleştirilecek. Sınavların tam tarihi ise MEB üzerinden belli olacak.

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

AÖL 1. dönem sınavı online olarak düzenlenecek.

