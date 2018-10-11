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Apartmanda 'akan banyo' tartışması kanlı bitti: 2 ölü 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 13:34 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde akan banyo yüzünden komşular arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Apartmanda 'akan banyo' tartışması kanlı bitti: 2 ölü 1 yaralı

İstiklal Mahallesi'nde meydana gelen olayda, banyonun akıtması sonucu komşular arasında tartışma çıktı. Ramazan Ü. ve Murat Ü.'nün Arif K. ve Sercan K. ile tartışması kısa sürede kavgaya döndü.

Apartmanın bahçesinde çıkan kavgada Ramazan Ü.,(41) Murat Ü.(39) ve Arif K. (25) aldıkları bıçak darbesi ile yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Murat Ü. ve Arif K. aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybederken, Ramazan Ü.'nün ise ağır yaralı olduğu kaydedildi.

Olayla ilgili Sercan K. ile 2 kişi daha gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
banyo cinayet Balıkesir

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
100 tl masrafla yapılaçak iş 3 cana mal oldu çok yazık
Millet kafayı iyice yedi ülkenin tatı iyice kactı insanlarda artık hos görü kalmadı kime dalim kime saldırım piskolojisinde
Hakkaten sudan sebep yani
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