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App Store, Apple’ın yüzünü güldürüyor!

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TEKNOLOJİ  | 14.02.2019 09:16 | Son Güncelleme

iPhone kullanıcılarının 2018 yılı içerisinde bir yıllık dönemde ortalama App Store’a ne kadar harcama yaptığı veriler ile ortaya koyuldu. Bakalım iPhone sahipleri uygulama ve oyunlara yıllık ne kadar harcama yapmış?

App Store, Apple’ın yüzünü güldürüyor!

Araştırma firması olan Sensor Tower, bugün App Store’un 2018 karnesini paylaştı. iPhone kullanıcılarının 2018’de yıl içerisinde uygulama ve oyunlara ne kadar harcama yaptığını açıklayan Sensor Tower, Apple’ın mağazasında ne kadar çok gelir elde ettiğini gözler önüne seriyor.

Açıklamalara göre; ABD’de iPhone başına uygulamalar için 2017’de 58 dolar harcama yapılıyordu. Bu rakam 2018’de ise 79 dolara yükseldi. 2016 yılında 47 dolar harcama yapan iPhone sahipleri, abonelik sistemlerinin de iTunes’a taşınmasından sonra bu harcamayı arttırmış.

Araştırmaya detaylı olarak bakacak olursak 79 dolarlık harcamanın 44 dolar gibi yarısından fazlası oyunlara ait. Eğlence odaklı uygulamalara yapılan harcamalar geçtiğimiz yıl 4.40 dolar iken 8.00 dolara müzik harcamaları ise 4.10 dolardan 5.00 dolara yükselmiş durumda.

App-Store

Apple’ın yüzünü güldüren uygulama ve oyun harcamaları geçtiğimiz yıla göre yüzde 36 artmış durumda. Her yıl katlanarak artan harcamalarda en büyük etken oyunların AAA seviyelerine ulaşmış olması. iPad Pro ile Xbox One S’in grafik performansını mobile taşıyan Apple, bakalım 2019’da ne kadar gelir elde edecek?

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Anahtar Kelimeler:
app store iPhone

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