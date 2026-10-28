Apple 3 yeni cihazını tanıttı: İşte Türkiye fiyatları! Sırada OLED MacBook Pro var

Apple, ekim ayının son haftasında peş peşe gerçekleştirdiği duyurularla ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Teknoloji devi, 26 Ekim'de yeni OLED ekranlı iPad mini'yi tanıtarak başlattığı haftaya, 27 Ekim'de M6 işlemcili 14 inç MacBook Pro ve 24 inç iMac modelleriyle devam etti.

Yeni cihazlar daha güçlü işlemciler, gelişmiş yapay zeka özellikleri ve yenilenen bağlantı teknolojileriyle dikkat çekerken Türkiye satış fiyatları da belli oldu. Üstelik Apple'ın 28 Ekim Çarşamba günü (bugün) gerçekleştireceği "Pro and Tell" buluşmasında, şirketin ilk dokunmatik ekranlı MacBook modellerini duyurması bekleniyor.

Peki Apple'ın bu hafta tanıttığı ürünler neler, hangi özellikleri sunuyorlar ve Türkiye'de kaç TL'den satılacaklar? İşte tüm duyurular ve sıradaki Apple ürünleri.

OLED EKRANLI YENİ İPAD MİNİ TANITILDI: İŞTE ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Apple'ın haftaya damga vuran ilk duyurusu, uzun süredir yenilenmesi beklenen iPad mini oldu. Yeni nesil tablet, serinin tarihinde ilk kez OLED ekran teknolojisine geçiş yaparak önemli bir değişime imza attı.

Önceki nesildeki 8,3 inç ekranın yerini 8,5 inç büyüklüğündeki Super Retina XDR OLED panel aldı. Apple, ekran çerçevelerini yüzde 24 inceltti.

Yeni ekran 1.200 nite kadar maksimum parlaklık, 2.000.000:1 kontrast oranı ve isteğe bağlı nano-texture kaplama seçeneği sunuyor. Ancak OLED'e geçilmesine rağmen cihazda 120 Hz ProMotion yerine 60 Hz yenileme hızı kullanılmaya devam ediliyor.

Yeni iPad mini'nin en önemli özelliklerinden biri de A20 Pro işlemcisi. Apple'ın 2 nanometre üretim teknolojisiyle geliştirilen çip, önceki nesle kıyasla 2,7 kata kadar daha yüksek grafik performansı ve 4,5 kata kadar daha hızlı yapay zeka performansı vadediyor.

Tasarım tarafında ise 5,4 mm kalınlığa inen tablet, IP67 sertifikası sayesinde suya ve toza dayanıklılık kazanıyor. Apple böylece iPad mini ailesinde şimdiye kadar görülmemiş bir dayanıklılık özelliği sunuyor.

Cihazda ayrıca 12 MP Center Stage ön kamera, yenilenen Acoustic Display ses sistemi, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6 bağlantıları bulunuyor. Hücresel modellerde Apple'ın C2 modemi kullanılıyor. Apple Pencil Pro desteği de korunuyor.

Yeni iPad mini Türkiye fiyatları:

Model Başlangıç fiyatı iPad mini Wi-Fi 48.999 TL iPad mini Wi-Fi + Cellular 59.499 TL

Gece yarısı ve yıldız ışığı renk seçenekleriyle gelen yeni iPad mini, 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçeneklerine sahip. Cihazın ön siparişleri bugün başlarken, satış tarihi ise 6 Kasım 2026 olarak açıklandı.

M6 İŞLEMCİLİ MACBOOK PRO GELDİ: 24 SAATE KADAR PİL ÖMRÜ

Apple'ın ikinci büyük donanım duyurusu, M6 işlemcili 14 inç MacBook Pro oldu.

Yeni modelde 12 çekirdekli CPU ve 12 çekirdekli GPU'ya sahip M6 çipi kullanılıyor. Apple'ın açıkladığı verilere göre M6, M5 işlemcisine kıyasla yüzde 30'a kadar daha yüksek grafik performansı ve belirli yapay zeka iş yüklerinde yüzde 25'e kadar daha hızlı performans sağlıyor.

MacBook Pro, GPU çekirdeklerine entegre edilen Neural Accelerators ve Çift 16 Çekirdekli Neural Engine sayesinde özellikle cihaz üzerinde çalışan yapay zeka modellerini hedefliyor.

Bilgisayarın dikkat çekici özelliklerinden biri de 24 saate kadar ulaşan pil ömrü. Bunun yanında Wi-Fi 7, Bluetooth 6, 12 MP Center Stage kamera, altı hoparlörlü ses sistemi ve nano-texture seçeneğine sahip Liquid Retina XDR ekran sunuluyor.

Yeni MacBook Pro, 16 GB standart birleşik bellekle geliyor ve 32 GB'a kadar yapılandırılabiliyor.

Ancak burada önemli bir ayrıntı var: 27 Ekim'de duyurulan M6 işlemcili MacBook Pro, OLED ve dokunmatik ekrana sahip değil. Bu özelliklerin bugün tanıtılması beklenen daha üst düzey modellerde bulunacağı konuşuluyor.

M6 işlemcili 14 inç MacBook Pro'nun Türkiye başlangıç fiyatı 137.999 TL olarak açıklandı. Uzay siyahı ve gümüş renk seçenekleriyle sunulan model, 28 Ekim'de ön siparişe açılıyor ve 6 Kasım'da satışa çıkıyor.

M6 İŞLEMCİLİ IMAC DE TANITILDI: TÜRKİYE FİYATI 104.999 TL

Apple'ın yenilediği bir diğer bilgisayar ise 24 inç iMac oldu. Yeni iMac, M6 işlemcisiyle birlikte özellikle performans, yapay zeka ve bağlantı tarafındaki geliştirmelere odaklanıyor.

M6 çip, 12 çekirdeğe kadar CPU ve GPU seçenekleri sunarken Apple'ın verilerine göre M4 işlemcili iMac'e kıyasla belirli yapay zeka işlemlerinde 5 kata kadar daha yüksek performansa ulaşabiliyor.

Bilgisayarın 24 inç 4.5K Retina ekranı korunurken Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve 2,5 Gigabit Ethernet desteği (yalnızca 12 çekirdekli modelde bulunuyor) ekleniyor. SSD performansında ise önceki nesle kıyasla 2 kata kadar hız artışı vadediliyor.

Yeni iMac, mavi, yeşil, pembe, sarı, mor, turuncu ve gümüş olmak üzere yedi farklı renk seçeneğiyle geliyor.

M6 iMac modeli Başlangıç fiyatı 10 çekirdekli CPU / 10 çekirdekli GPU 104.999 TL 12 çekirdekli CPU / 12 çekirdekli GPU 119.999 TL

Yeni iMac için de bugün ön sipariş alınmaya başlanacak. Satışlar 6 Kasım Cuma günü başlayacak.

APPLE, YAPAY ZEKA TARAFINDA DA YENİ ÖZELLİKLER DUYURDU

Donanım yeniliklerinin yanında Apple'ın yazılım cephesinde de önemli gelişmeler yaşandı.

27 Ekim'de açıklanan Apple Creator Studio güncellemesiyle Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Keynote, Pages ve Numbers uygulamalarına yeni yaratıcı araçlar ve yapay zeka yetenekleri geliyor.

Final Cut Pro'ya MotionVFX içerikleri entegre edilirken Pixelmator Pro, metin komutlarıyla görsel düzenlemeyi sağlayan Generate Fill özelliğine kavuşuyor. Keynote, Pages ve Numbers ise beta aşamasındaki yapay zeka asistanları ve Model Context Protocol desteğiyle daha gelişmiş otomasyon seçenekleri sunacak.

Güncellemeler kasım ayında mevcut aboneler için ek ücret olmadan sunulacak. Apple Creator Studio'nun Türkiye abonelik fiyatı ise aylık 349,99 TL veya yıllık 3.499 TL.

Öte yandan Apple, 26 Ekim'de Siri AI'ın yeni dillerde kullanıma sunulduğunu açıkladı. Fransızca, İspanyolca, Japonca, Korece ve Portekizce desteği genişlerken Siri AI'ın Türkçe desteğinin 2026 sonuna kadar sunulması planlanıyor.

Türkçe desteğinin henüz yeni Siri AI'a ulaşmadığını, Apple Intelligence'ın mevcut Türkçe desteğiyle karıştırmamak gerekiyor.

APPLE BUGÜN NE TANITACAK? GÖZLER DOKUNMATİK OLED MACBOOK PRO'DA

Apple'ın bu haftaki duyuruları henüz tamamlanmamış olabilir. Şirket, 28 Ekim Çarşamba günü (bugün) Los Angeles'ta "Pro and Tell" adıyla özel bir basın buluşması düzenliyor.

Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak buluşmanın en dikkat çekici konuğu ise uzun süredir konuşulan OLED ekranlı MacBook Pro olabilir.

Bloomberg'den Mark Gurman'ın aktardığı bilgilere göre Apple, 14 ve 16 inç boyutlarında iki yeni üst düzey MacBook Pro modeli hazırlıyor.

Henüz Apple tarafından doğrulanmayan iddialara göre yeni modeller şu değişiklikleri getirecek:

MacBook ailesinde ilk kez OLED ve dokunmatik ekran

14 ve 16 inç ekran seçenekleri

Ekran çentiğinin yerine Dynamic Island tasarımı

Daha ince çerçeveler ve hafifletilmiş kasa

M5 Pro ve M5 Max işlemci seçenekleri

Dokunmatik kullanıma uyarlanmış macOS 27 arayüzü

Buradaki en dikkat çekici ayrıntı, OLED modellerin M6 yerine mevcut M5 Pro ve M5 Max işlemcileriyle gelebilecek olması.

Apple'ın bu bilgisayarları standart MacBook Pro serisinin üzerinde konumlandırabileceği ve daha yüksek fiyatlandırabileceği belirtiliyor. Bloomberg'e dayandırılan iddialarda 14 inç OLED MacBook Pro için 2.899 dolarlık olası bir başlangıç fiyatından söz ediliyor.

Ancak yeni bilgisayarların resmi özellikleri, fiyatları ve satış tarihleri henüz açıklanmadı. Dolayısıyla dokunmatik OLED MacBook Pro hakkındaki bilgiler şimdilik sızıntı ve sektör kaynaklarına dayanıyor.