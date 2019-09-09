Apple AirPods’a rakip geldi : Huawei FreeBuds 3

FreeBuds 3, Huawei’nin giyilebilir cihazlar için geliştirdiği Kirin A1 yonga seti ile geliyor. Bluetooth 5.1 bağlantısı ile dünyada bir ilke imza atan kulaklıkta 14 mm dinamik sürücüler ile müzik keyfini üst seviyelere çıkarıyor. Aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olan kulaklığımız 15 db’e kadar ortam sesini engelleyebiliyor.

Mobil oyuncular için gecikme süresini 190 ms‘ye kadar düşüren Huawei, EMUI 10 alan modellerine direkt olarak anında eşleşme imkanı sunuyor. Kulaklıkların tanesi 4.5 gram ağırlığa ve kutusu ise 48 gram ağırlığa sahip.

30 mAH kapasiteli bataryaya sahip olan kulaklıklar, tek dolu şarj ile 4 saate kadar çalma süresi sunuyor. 410 mAh bataryalı şarj kutusu ile bu süre 20 saate kadar çıkıyor. USB Type-C bağlantı noktası ile gelen kulaklık Qi standartı ile kablosuz olarak şarj olabiliyor.

İşte karşınızda Huawei Mate 30 Pro!

