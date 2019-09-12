Apple Arcade nedir? Üyelik ücreti ne kadar olacak? Kaç oyun içerecek?

Peki Apple’ın yeni oyun servisi Apple Arcade nedir ve nasıl kullanılır. Dilerseniz şimdi bu konuyu açıklığa kavuşturalım.Oyuncular, oyuna doyacak!

Malum, son dönemde oyun sektörü iyiden iyiye mobil platformlara kaymaya başladı. Genel olarak PC ve konsollarda boy gösteren popüler oyunlar birer birer mobil platformlara da geliyor. Bu duruma en net örnek ise PUBG ve Fortnite gibi oyunlar. Ayrıca yakında Call of Duty de mobil versiyonuyla akıllı telefonlarda boy gösterecek.

Durum böyle olunca akıllı telefonlara özel bir oyun servisinin duyurulması pek de mantıksız bir hamle değil. Apple da mobil cihazlarda yükselen oyun portföyünü görerek buna göre bir hamle yaptı. Peki Apple’ın yeni oyun servisi bizlere neler vaat ediyor?

Dilerseniz öncelikli olarak Apple Arcade nedir sorusunun yanıtını verelim. Apple Arcade, aylık belli bir ücret karşılığında servis kütüphanesinde bulunan tüm oyunları ücretsiz olarak deneyimlemenizi sağlayan bir hizmet. Cupertino merkezli şirket bu servisin fiyatını aylık 5 dolar olarak belirledi. Apple Arcade Türkiye fiyatı ise henüz netlik kazanmış değil. Fakat genel kanı fiyatın 20TL civarında olacağı yönünde.