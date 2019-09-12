Apple Arcade nedir? Üyelik ücreti ne kadar olacak? Kaç oyun içerecek?

Peki Apple’ın yeni oyun servisi Apple Arcade nedir ve nasıl kullanılır. Dilerseniz şimdi bu konuyu açıklığa kavuşturalım.Oyuncular, oyuna doyacak!
Malum, son dönemde oyun sektörü iyiden iyiye mobil platformlara kaymaya başladı. Genel olarak PC ve konsollarda boy gösteren popüler oyunlar birer birer mobil platformlara da geliyor. Bu duruma en net örnek ise PUBG ve Fortnite gibi oyunlar. Ayrıca yakında Call of Duty de mobil versiyonuyla akıllı telefonlarda boy gösterecek.
Durum böyle olunca akıllı telefonlara özel bir oyun servisinin duyurulması pek de mantıksız bir hamle değil. Apple da mobil cihazlarda yükselen oyun portföyünü görerek buna göre bir hamle yaptı. Peki Apple’ın yeni oyun servisi bizlere neler vaat ediyor?
Dilerseniz öncelikli olarak Apple Arcade nedir sorusunun yanıtını verelim. Apple Arcade, aylık belli bir ücret karşılığında servis kütüphanesinde bulunan tüm oyunları ücretsiz olarak deneyimlemenizi sağlayan bir hizmet. Cupertino merkezli şirket bu servisin fiyatını aylık 5 dolar olarak belirledi. Apple Arcade Türkiye fiyatı ise henüz netlik kazanmış değil. Fakat genel kanı fiyatın 20TL civarında olacağı yönünde.
Apple’ın yeni oyun servisini Microsoft’un Xbox Game Pass sistemine benzetebiliriz.
NEDEN APPLE ARCADE?
Peki kullanıcılar onlarca F2P tarzında oyun varken neden Apple Arcade üyeliği satın alsınlar? Bu soru ister istemez tüm kullanıcıların aklını kurcalayacaktır. Çünkü App Store’daki oyunların büyük bir çoğunluğu F2P tarzında yapımlardan oluşuyor.
Ya oyun içerisinde aldığınız objeler için para ödüyorsunuz ya da oyun içerisinde sürekli reklamlarla boğuşuyorsunuz.
İşte Apple Arcade bu iki olumsuz durumu da ortadan kaldıracak bir sistem. Cupertino merkezli şirketin belirttiğine göre sistem kütüphanesinde bulunan oyunlarda, oyun içi satın alım ya da oyun içi reklamlar olmayacak.
Zaten Apple Arcade kütüphanesinde yer alan yapımlar normalde belli ücret karşılığında satılan oyunlardan oluşacak. Ayrıca bu sisteme üye olmak için geçerli olan nedenlerden birisi de exclusive oyunlara sahip olması. Yani bu platforma özel oyunlar geliştirilecek. Dolayısıyla bu oyunları oynayabilmek için de Apple Arcade üyeliği gerekecek.
APPLE ARCADE NASIL KULLANILIR?
Apple Arcade nedir sorusuna yanıt verdiğimize göre şimdi bir diğer soruya geçelim. Evet Apple Arcade nasıl kullanılır? Cupertino merkezli şirketin belirttiğine göre bu servisi kullanma fazlasıyla kolay olacak.
Gelecek olan güncelleme ile App Store içerisinde Arcade sekmesi yerleştirilecek. Böylece üyeliğinizi başlattığınız andan itibaren Arcade simgesine tıklayarak kütüphanede yer alan tüm oyunları indirip deneyimleyebileceksiniz.
İşin güzel yanı aile paylaşımı Arcade sisteminde de geçerli olacak. Yani bu üyeliği 4 cihaza kadar paylaşım imkanına sahip olacaksınız. İster arkadaşlarınızla, isterseniz de ailenizdeki bireylerle bu üyeliği paylaşmanız mümkün olacak.
Bu arada dip not olarak belirtelim. Apple Arcade üzerinde ilk etapta 100 civarında oyunun yer alacağı duyuruldu. Sonradan bu oyunlara yenileri de eklenecek. Beklemedeyiz.
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