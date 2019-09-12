Apple genel anlamda beklentilerin gerisinde kaldı

Etkinlik önümüzdeki günlerde hizmete sunulacak olan yeni Apple servislerinin tanıtımıyla start aldı. İlk olarak Arcade hizmeti ve bu hizmet için sunulacak bazı oyunlara yer verildi. Aslında Cupretino merkezli şirket son etkinliğinde bu hizmetlerden uzun uzun bahsetmişti. Asıl yeni haber ise, bu hizmetin yeni bir iPhone, iPad ya da Mac alanlara 1 yıl ücretsiz olarak sunulacağı oldu.

Arcade hizmetinin ardından Apple TV+ için bir takım duyurulara yer verildi. Bu hizmet için çekilen bazı diziler ön plana çıkarıldı. Hatta baş rolünde Jason Momoa’nın yer aldı See isimli dizi için ilk fragman da yayınlandı. Bütçesiyle Game of Thrones’u bile geride bırakan See’nin TV+’ın en önemli silahı olması bekleniyor.

YENİ İPAD, ESKİ TASARIM



Sonrasında beklenmedik bir duyuru gerçekleşti. Apple 9.7 inçlik yeni iPad modelini tanıttı. Yeni dediğimize bakmayın. Tanıtılan iPad, hem tasarımı, hem de teknik donanımıyla geçmişe selam çakan bir model.

İçerisinde A10 yonga seti bulunan yeni iPad modelinde home tuşu, touch id ve kalın çerçeveler mevcut. 329 dolar gibi uygun bir etiketle tanıtılan modelin ülkemizdeki satış fiyatı ise 2500 TL.