Apple genel anlamda beklentilerin gerisinde kaldı

Etkinlik önümüzdeki günlerde hizmete sunulacak olan yeni Apple servislerinin tanıtımıyla start aldı. İlk olarak Arcade hizmeti ve bu hizmet için sunulacak bazı oyunlara yer verildi. Aslında Cupretino merkezli şirket son etkinliğinde bu hizmetlerden uzun uzun bahsetmişti. Asıl yeni haber ise, bu hizmetin yeni bir iPhone, iPad ya da Mac alanlara 1 yıl ücretsiz olarak sunulacağı oldu.
Arcade hizmetinin ardından Apple TV+ için bir takım duyurulara yer verildi. Bu hizmet için çekilen bazı diziler ön plana çıkarıldı. Hatta baş rolünde Jason Momoa’nın yer aldı See isimli dizi için ilk fragman da yayınlandı. Bütçesiyle Game of Thrones’u bile geride bırakan See’nin TV+’ın en önemli silahı olması bekleniyor.
YENİ İPAD, ESKİ TASARIM
Sonrasında beklenmedik bir duyuru gerçekleşti. Apple 9.7 inçlik yeni iPad modelini tanıttı. Yeni dediğimize bakmayın. Tanıtılan iPad, hem tasarımı, hem de teknik donanımıyla geçmişe selam çakan bir model.
İçerisinde A10 yonga seti bulunan yeni iPad modelinde home tuşu, touch id ve kalın çerçeveler mevcut. 329 dolar gibi uygun bir etiketle tanıtılan modelin ülkemizdeki satış fiyatı ise 2500 TL.
BEKLENTİLERİN GERİSİNDE BİR APPLE WATCH 5
Apple geçtiğimiz sene tanıttığı Apple Watch 4 ile büyük sükse yapmıştı. Kısmen değişen tasarım, yeni gelen EKG özelliği Apple Watch 4’ü selefi modellerden öne çıkarmayı başarmıştı.
Bu yıl tanıtılan Apple Watch 5 ise selefi kadar sükse yapamadı. Yani Watch 4 ile Watch 5 arasında öyle ütopik bir fark bulunmuyor. Yeni Apple Watch modelinde always on display ve pusula özellikleri ön plana çıkarılmış. Açıkçası bu iki özelliğinde öyle çok önemli yenilikler olduğu söylenemez. Zaten durumun farkında olan Apple, Watch 5 tanıtımından sonra Watch 4 satışını sitesinden kaldırdı. Çünkü aynı saati farklı isimlerle satmak pek mantıklı değil.
Keza Apple Watch 5’in işlemcisi bile Watch 4 ile aynı. Çünkü etkinlikte yenilenen bir yongadan yada CPU’dan bahsedilmedi. Kısacası, Apple Watch 5 duyurusu da bekleneni veremedi.
IPHONE YİNE BİLDİĞİNİZ GİBİ
Nihayetinde son olarak yeni iPhone modelleri tanıtıldı. Apple XR’ın halefini iPhone 11, XS ve XS Max’ın halefini ise iPhone 11 Pro ve Pro Max olarak tanıttı.
Yeni iPhone modelleri de teknoloji tutkunlarını pek fazla heyecanlandırmadı. Samsung, Xiaomi ve Huawei gibi markaların orta segmentte sunduğu 3’lü ana kamera, iPhone 11 Pro ve Pro Max için duyuruldu.
Apple her zaman ki gibi kamera konusunda işi şova döktü. Fakat bu şovun ne derece doğru olduğu net değil.
Sonuç olarak Apple eskiden olduğu gibi teknoloji tutkunlarını heyecanlandıracak ürünler sergileyemedi. İnsanlar Apple’dan yenilikçi teknolojiler beklerken, Apple taklitçi yapısını korumaya devam etti. Yani Apple etkinliği büyük hayal kırıklığı yarattı. Adeta dağ fare doğurdu.
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