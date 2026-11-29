Near Abiquiu, New Mexico I adlı tablo, 15 Nisan 1963'te sanatçının temsilcisi olan Downtown Gallery'den 3 bin 800 dolara (yaklaşık 200 bin TL) satın alındı. Bir anne, yüksek lisans eğitimini tamamlayan kızına bu eseri mezuniyet hediyesi olarak verdi.

Genç kadın tabloyu Manhattan'ın East Village bölgesindeki dairesinin duvarına astı. Ancak 1980'lerin ortalarında bir davet sırasında misafirlerden birinin tabloya gösterdiği ilgiden rahatsız oldu. Bunun üzerine eseri orijinal ambalajına yerleştirerek dolabın arkasına kaldırdı.

YEĞENİNE SÖYLEDİĞİ SÖZ TABLOYU YENİDEN ORTAYA ÇIKARDI

Yıllarca kutusunda saklanan tablo, 2022 civarında sahibinin yeğenine söylediği bir sözle yeniden gündeme geldi. Kadın, yeğenine dolabında bir Georgia O’Keeffe tablosu bulunduğunu anlattı.

Yeğeni 2026 yılında kutuyu dolaptan çıkararak eserin fotoğraflarını Christie's müzayede evine gönderdi. Uzmanlar tarafından incelenen tablonun, sanatçının 1930 yılında yaptığı eserlerden biri olduğu belirlendi.

10 x 24 inç ölçülerindeki yağlı boya tablonun arka kısmında, sanatçının OK baş harflerinin bulunduğu yıldız işareti de yer alıyordu.

YAKLAŞIK 5 MİLYON DOLARA ALICI BULDU

1930 yılında yapılan eser, New Mexico manzarasını betimliyor. Christie's uzmanlarına göre tablo, birbiriyle bağlantılı üç eserden ilkinin olma ihtimalini taşıyor. Serinin bir diğer eseri ise New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nde bulunuyor.

17 Kasım 2026'da New York'ta düzenlenen 20. Yüzyıl Akşam Müzayedesi'nde satışa çıkarılan tablo, 4 milyon 878 bin dolara (yaklaşık 253 milyon TL) alıcı buldu. Böylece 1963 yılında 3 bin 800 dolara satın alınan eser, yaklaşık 40 yıl boyunca bir dolapta saklandıktan sonra milyonlarca dolarlık satışla yeniden sanat dünyasının gündemine geldi.