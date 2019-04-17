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Apple , Notre Dame katedraline destek sözü verdi

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TEKNOLOJİ  | 17.04.2019 10:59 | Son Güncelleme

15 Nisan tarihinde ortaya çıkan bu yangın, Apple CEO’su Tim Cook tarafından da Twitter konusu olmuştu. Ünlü CEO, twitter paylaşımında Notre Dame katedrali ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Apple , Notre Dame katedraline destek sözü verdi

Dünyanın en büyük şirketlerinin CEO’ları, bu katedralin yenilenmesi için bağışta bulunacağı konusunda söz vermişti.

Yanmasıyla büyük bir darbe alan bu katedral, Fransa CEO’ları tarafından 300 milyon euro destek sözü aldı. Yaklaşık olarak 18 saat kadar süren ve 850 yıllık bir tarihe darbe vuran yangının çıkış nedeni ise henüz tam olarak bilinmiyor. Her ne kadar Fransız itfaiyesi gece boyunca bu yangını söndürmeye çalışsa bile, işleri hiç de kolay olmadı.

Apple CEO’su Tim Cook, Twitter paylaşımında bu Katedral için Apple şirketinin önemli bir destekte bulunacağını ifade etti. “Apple, Notre Dame Katedrali’nin değerli mirasının gelecek nesiller için geri kazanılması adına yeniden inşa çalışmalarına bağış yapacak” diyen Cook, böylece Apple desteğini kesinleştirdi. Ancak Apple şirketinin henüz ne kadarlık bir yardım yapacağı ve bu desteğinin ne zaman gerçekleşeceği kesin değil.

Büyük şirketlerin bu tarz Dünya mirasına sahip çıkmaları, son derece memnuniyet verici. Umuyoruz ki tüm büyük şirketler, bu tarz konularda daha da duyarlı davranırlar.

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Anahtar Kelimeler:
Apple tim cook Twitter Notre Dame Katedrali

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