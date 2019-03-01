Mynet Trend

Apple ürünlerinde Türkiye için yeni karar: Servis ücretlerinde indirime gidildi

okan.akin okan.akin
TEKNOLOJİ  | 01.03.2019 18:14 | Son Güncelleme

Apple, çok yakında iPhone, iPad, Macbook ve hatta AirPods fiyatlarını düşürmeye hazırlanıyor. Öncesinde ise servis ücretleri düşürüldü.

Apple ürünlerinde Türkiye için yeni karar: Servis ücretlerinde indirime gidildi

Yapılan fiyat düşüşüyle birlikte Türkiye genelinde uygulanacak servis ücretleri şu şekilde:

iPhone Xs ve iPhoneX X: 5.699 TL yerine 5.299 TL / 400 TL indirim

iPhone 8 Plus: 4.199 TL yerine 3.799 TL / 400 TL indirim

iPhone XR: 4.199 TL yerine 3.799 TL / 400 TL indirim

xs

iPhone 8: 3.799 TL yerine 3.299 TL / 500 TL indirim

iPhone 7 Plus: 3.799 TL yerine 3.299 TL / 500 TL indirim

iPhone 7: 3.099 TL yerine 2.999 TL / 100 TL indirim

apple

Apple ürünlerinin Türkiye'deki satış fiyatları ise şu şekilde:

iPhone XS 64 GB — 9 bin 899 TL

iPhone XS 128 GB — 11 bin 199 TL

iPhone XS 512 GB — 13 bin 99 TL

iPhone XS Max 64 GB — 10 bin 799 TL

iPhone XS Max 128 GB — 12 bin 99 TL

iPhone XS Max 256 GB — 13 bin 999 TL

iPhone XR 64 GB — 7 bin 399 TL

iPhone XR 128 GB — 7 bin 799 TL

iPhone XR 256 GB — 8 bin 699 TL

iPhone 7 — 4499 TL

iPhone 7 Plus — 5699 TL

iPhone 8 — 5799 TL

iPhone 8 Plus — 6699 TL

Airpods — 1199 TL

Lightning konnektörlü Earpods (Standart kulaklık) — 229 TL

Apple Watch Series 3 — 2149 TL

1 metre Lightning — USB kablo — Fiyat: 149 TL

13 inç Macbook Air — 7199 TL

21.5 inç iMac — 8399 TL

En üst seviye iMac Pro — 109 bin TL

Apple TV 4K — 1579 TL

Apple TV 4K — 1579 TL

Yeni iPad 9.7 32 GB — 2499 bin TL

iPad Pro 10.5 64 GB — 4799 bin TL

Sahibinin başkasına sarılmasına dayanamadı! Bakın ne yaptıSahibinin başkasına sarılmasına dayanamadı! Bakın ne yaptı
ASELSAN üretti, Barcelona'da görücüye çıktı! ASELSAN üretti, Barcelona'da görücüye çıktı!
Mobile World Congress 2019 | Birinci Gün RaporuMobile World Congress 2019 | Birinci Gün Raporu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone indirim apple fiyatları

En Çok Okunan Trend Haberler

Tecavüze uğrayan 11 yaşındaki küçük kız doğum yapmaya zorlandı

Tecavüze uğrayan 11 yaşındaki küçük kız doğum yapmaya zorlandı

Kayınpeder itirafı sonrası stüdyo buz kesti

Kayınpeder itirafı sonrası stüdyo buz kesti

Tepeyi kepçeyle ikiye böldüler! Çıkanlar inanılmaz

Tepeyi kepçeyle ikiye böldüler! Çıkanlar inanılmaz

Erdoğan'ın küçük Muhammed'e hediye ettiği tespihi satın almak istiyorlar

Erdoğan'ın küçük Muhammed'e hediye ettiği tespihi satın almak istiyorlar

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Yeni emojiler sosyal medyayı salladı

Yeni emojiler sosyal medyayı salladı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Okuyucu Yorumları 6 yorum
Apple dusurse ne olacak kı ? Telefonların otv sıne %50 zam yapılacak, bu zamı vestel ıstıyor. Ayrıca dolar yıne ucusa gectı.
ABD ile resmen savaş hailindeyiz. İçimizde Apple a 10 bin lira verecek avanaklar varsa gitsin alsın. Solcusu, sağcısı abd ürünlerini almasın ellerinde patlasın kardeşim. kullanmayın bu dandik elmaları 5000, 10000 liralara. Dünya kadar telefon markası var apple kat kat kaliteli.
Xiaomi iyiki sen varsın.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Markamız Aselsan, Mobile World Congress'te Göğsümüzü Kabarttı!

ASELSAN üretti, Barcelona'da görücüye çıktı!

Mobile World Congress 2019 | Birinci Gün Raporu

Mobile World Congress 2019 | Birinci Gün Raporu

Android Pie alacak Asus modelleri

Android Pie alacak Asus modelleri

İşte ücretsiz Xbox Live Gold oyunları!

İşte ücretsiz Xbox Live Gold oyunları!

Dünyanın en hızlı 512 GB depolama birimi olacak

Dünyanın en hızlı 512 GB depolama birimi olacak

Twitter’a müthiş yeni özellik! Artık gizlenebilecek

Twitter’a müthiş yeni özellik! Artık gizlenebilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.