Apple ürünlerinde Türkiye için yeni karar: Servis ücretlerinde indirime gidildi

Yapılan fiyat düşüşüyle birlikte Türkiye genelinde uygulanacak servis ücretleri şu şekilde:
iPhone Xs ve iPhoneX X: 5.699 TL yerine 5.299 TL / 400 TL indirim
iPhone 8 Plus: 4.199 TL yerine 3.799 TL / 400 TL indirim
iPhone XR: 4.199 TL yerine 3.799 TL / 400 TL indirim
iPhone 8: 3.799 TL yerine 3.299 TL / 500 TL indirim
iPhone 7 Plus: 3.799 TL yerine 3.299 TL / 500 TL indirim
iPhone 7: 3.099 TL yerine 2.999 TL / 100 TL indirim
Apple ürünlerinin Türkiye'deki satış fiyatları ise şu şekilde:
iPhone XS 64 GB — 9 bin 899 TL
iPhone XS 128 GB — 11 bin 199 TL
iPhone XS 512 GB — 13 bin 99 TL
iPhone XS Max 64 GB — 10 bin 799 TL
iPhone XS Max 128 GB — 12 bin 99 TL
iPhone XS Max 256 GB — 13 bin 999 TL
iPhone XR 64 GB — 7 bin 399 TL
iPhone XR 128 GB — 7 bin 799 TL
iPhone XR 256 GB — 8 bin 699 TL
iPhone 7 — 4499 TL
iPhone 7 Plus — 5699 TL
iPhone 8 — 5799 TL
iPhone 8 Plus — 6699 TL
Airpods — 1199 TL
Lightning konnektörlü Earpods (Standart kulaklık) — 229 TL
Apple Watch Series 3 — 2149 TL
1 metre Lightning — USB kablo — Fiyat: 149 TL
13 inç Macbook Air — 7199 TL
21.5 inç iMac — 8399 TL
En üst seviye iMac Pro — 109 bin TL
Apple TV 4K — 1579 TL
Apple TV 4K — 1579 TL
Yeni iPad 9.7 32 GB — 2499 bin TL
iPad Pro 10.5 64 GB — 4799 bin TL
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