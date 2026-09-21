Apple yöneticisinden iPhone'lar için şaşırtan 'ekran koruyucusu' çıkışı: "Tüylerim ürperiyor"

Apple, iPhone ekranlarının dayanıklılığını artırmak için geliştirdiği Ceramic Shield 2 teknolojisine oldukça güveniyor. Şirketin yakın zamanda Donanım Mühendisliği Başkan Yardımcılığı görevine gelen Tom Marieb ise bu konuda oldukça iddialı bir açıklama yaptı.

"IPHONE’DA EKRAN KORUYUCU GÖRMEK TÜYLERİMİ ÜRPERTİYOR"

TechRadar'a konuşan Marieb, bir iPhone'a ekran koruyucu takıldığını gördüğünde bunun "tüylerini ürperttiğini" söyledi. Marieb, bu tepkisinin nedenini Apple'ın güzel ön ekranlar yapmak için çok emek harcaması olarak açıkladı. Apple yöneticisine göre şirketin yeni nesil ekran teknolojisi, kullanıcıların telefonun ön camını herhangi bir ek katmanla kapatmadan kullanabilecekleri kadar dayanıklı.

Ceramic Shield 2 ilk olarak iPhone 17 ailesiyle kullanıma sunulmuştu. Apple aynı teknolojiyi yeni iPhone 18 Pro modellerinde ve şirketin ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo’nun dış ekranında da kullanıyor.

CERAMIC SHIELD 2 ÜÇ KAT DAHA DAYANIKLI

Apple'a göre Ceramic Shield 2, önceki nesil Ceramic Shield teknolojisine kıyasla çizilmelere karşı üç kat daha yüksek direnç sağlıyor.

Marieb, şirketin geliştirme sürecinde yalnızca çizilmeye dayanıklı bir malzeme üretmeye odaklanmadığını belirtiyor. Apple aynı zamanda ekranın bu dayanıklılığı uzun yıllar boyunca koruyabilmesini hedeflemiş. Çünkü kullanılan malzemelerde çizilme direnci ile uzun vadeli dayanıklılık arasında genellikle bir denge kurulması gerekiyor.

Marieb'in yaklaşımına göre Ceramic Shield 2 yeterince güçlü olduğu için kullanıcıların iPhone'un ön camını başka bir cam veya plastik katmanla kapatmasına gerek kalmıyor.

Ancak kullanıcıların tamamı aynı fikirde değil.

Ekran koruyucu kullanan birçok kişi için temel amaç yalnızca çizilmeleri önlemek değil. Garanti kapsamı dışındaki bir iPhone ekranının değiştirilmesi yüzlerce dolara mal olabildiğinden, nispeten ucuz bir ekran koruyucu olası hasarlara karşı ek bir güvence olarak görülüyor.

Üstelik bazı kullanıcılar ekran koruyucuları dayanıklılıktan tamamen farklı nedenlerle tercih ediyor. Gizlilik filtresi veya yansıma önleyici kaplama gibi özellikler bunlardan bazıları.