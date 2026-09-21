Oyuncular yapay zekadan şüphelendi! Gerçek başka çıktı

Insomniac Games, 15 Eylül'de çıkış yapan Marvel's Wolverine'in tuvalet tabelaları üzerinden başlayan tartışmanın ardından oyunda üretken yapay zekâ kullanılmadığını açıkladı. Stüdyo, sosyal medyada dikkat çeken bozuk görüntüleri teknik bir hataya bağladı.

TABELALARDAKİ GÖRÜNTÜLER ŞÜPHE UYANDIRDI

Tartışma, TikTok kullanıcısı SmoothMango'nun paylaştığı bir dakikalık videoyla başladı. Videoda, üzerlerindeki figürler birbirine kaynaşmış gibi görünen iki farklı tuvalet tabelası gösteriliyordu. SmoothMango, bu görüntülerin yapay zekâyla üretilmiş olabileceğini öne sürdü.

Rock Solid adlı kullanıcının videodan görüntüleri X/Twitter'da paylaşmasıyla şüpheler bu platforma da taşındı. Bazı oyuncular, PlayStation 5'e özel oyunun geliştirilmesinde üretken yapay zekâ kullanılmış olabileceği konusunda endişelerini dile getirdi.

STÜDYODAN AÇIKLAMA GELDİ

Insomniac Games'in topluluk ve pazarlama direktörü James Stevenson, söz konusu paylaşıma verdiği yanıtta tabelalardaki sorunun bir UV map hatası olduğunu belirtti. Stevenson, Marvel's Wolverine'de yapay zekâyla üretilmiş içerik bulunmadığını da açıkça ifade etti.

Stüdyo, benzer görsel bozulmaları da gidermesi beklenen bir düzeltme üzerinde çalışıyor. Ancak bu düzeltmenin ne zaman yayımlanacağı henüz belli değil.

ÇIKIŞ SONRASI BAŞKA ELEŞTİRİLER DE GÜNDEMDE

Oyuncuların daha önce eleştirdiği konulardan biri de Logan'ın koku izlerini takip etmesini sağlayan Scent Trails özelliğiydi. Bu özellik için kısa süre önce küçük bir düzeltme yayımlayan Insomniac Games, özelliği açıp kapatmaya yönelik bir seçeneği de inceleyeceğini bildirdi. Oyunun doğrusal hikâye yapısı da bazı oyuncuların eleştirileri arasında yer alıyor.

Kaynak: IGN