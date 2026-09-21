Avukatlığı bıraktı şimdi daha az çalışarak günlük 26 bin TL kazanıyor!

İngiltere'nin East Sussex bölgesinde yaşayan Liz East, yaklaşık altı yılını hukuk eğitimi için harcadı. Ardından dört yıl boyunca ceza savunması alanında paralegal olarak çalıştı ve hedefi ceza avukatı olmaktı.

Ancak kariyeri ilerledikçe çalışma koşulları onu giderek daha fazla yıpratmaya başladı. Zaman zaman günde 12 saatten fazla çalışan Liz, bir süre sonra yaptığı işin hayatını nasıl etkilediğini sorgulamaya başladı.

Eski çalışma ortamını oldukça zorlayıcı olarak tanımlayan 30 yaşındaki kadın, her gün kendisini olduğundan daha yaşlı hissettiğini ve "Hayatım artık böyle mi olacak?" diye düşündüğünü söyledi.

HUKUK KARİYERİNİ BIRAKIP KÖPEKLERLE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Liz, hukuk sektöründeki işinden ayrıldıktan sonra kısa bir süre danışmanlık yaptı. Ancak sonunda yönünü tamamen değiştirmeye karar verdi.

Eşinin köpek gezdirme ve köpek konaklatma işi yaptığını gören Liz, onun işini severek yapmasından etkilendi. Kendisi ise hafta sonlarında bile çalışmayı düşünmekten yoruluyordu.

Bunun üzerine kendi köpek gezdirme ve konaklatma işini kurdu.

İlk dönemde müşteri kitlesini oluşturabilmek için bir barda çalışmaya devam eden Liz, kısa sürede köpek gezdirme hizmetine olan talebin yüksek olduğunu fark etti.

GÜNDE 300-400 STERLİN CİRO YAPIYOR

İşinin ilk yılının sonunda Liz, günde yaklaşık 20 ila 30 köpeği gezdirmeye başladı.

Günde yaklaşık dört ayrı yürüyüş düzenleyen genç kadın, köpek başına saatlik 14 sterlin ücret alıyor. Bu şekilde günlük cirosunun yaklaşık 300 ila 400 sterlin (yaklaşık 19 bin ila 26 bin TL) arasında olduğunu belirtiyor.

Liz'in dikkat çeken açıklaması ise yalnızca yaptığı işten memnun olması değil. Genç kadın, önceki kurumsal kariyerine kıyasla artık ayda binlerce sterlin daha fazla kazandığını ve çalışma süresinin yaklaşık yarıya indiğini söylüyor.

"DAHA FAZLA PARA İÇİN YAPILACAK BİR İŞ DEĞİL"

Liz, yeni işinden daha fazla para kazanmasına rağmen köpek gezdirmeye para için başlamadığını özellikle vurguluyor.

Bu işi yapmak isteyenlerin öncelikle açık havada olmayı ve köpeklerle vakit geçirmeyi sevmesi gerektiğini belirten genç kadın, artık işe gitmekten keyif aldığını söylüyor.

Hukuk diplomasının ise hâlâ kendisinde olduğunu ve isterse gelecekte mesleğine dönebileceğini belirtiyor. Ancak şu an için böyle bir planı olmadığını ifade ediyor.

"HAYAT KISA, MUTSUZ OLDUĞUNUZ İŞTE KALMAYIN"

Liz, kurumsal çalışma hayatında insanların kendilerini sürekli daha fazla çalışmak zorunda hissettiğini düşünüyor. Ona göre uzun saatler çalışmak, başarıyla eşdeğer görülmemeli.

Kendi deneyiminden yola çıkan genç kadın, hayatından memnun olmayan kişilere değişim konusunda cesur olmalarını tavsiye ediyor.