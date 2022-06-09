Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Arabada cinsel ilişkiye girmişti! Hastalık kapıp davacı olunca sigortadan 4.1 milyon sterlin kazandı

Arabada cinsel ilişkiye girmişti! Hastalık kapıp davacı olunca sigortadan 4.1 milyon sterlin kazandı

09.06.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Missouri kentinden ismi M.O. olarak bildirilen bir kadın sevgilisiyle aracında cinsel ilişkiye girmişti. İlişki esnasından cinsel yolla bulaşan bir hastalık kapan genç kadın, araba sigortası şirketinden 4.1 milyon sterlinlik büyük bir ödeme aldı.

Arabada cinsel ilişkiye girmişti! Hastalık kapıp davacı olunca sigortadan 4.1 milyon sterlin kazandı

ABD'de bir kadın sevgiliyle arabada cinsel ilişkiye girdiği esnada cinsel yolla bulaşan bir hastalık olan HPV'ye yakalandı. Olay mahkemeye taşınınca, kadın araç içindeyken bu hastalık kendisine bulaştığı için arabayı sigortalayan şirketten tam 4.1 milyon sterlinlik bir tazminat aldı.

SORUMLU BULUNDU

iStock-953708478

Mahkeme belgeleri, adamın hem gırtlak kanseri olduğu hem de HPV taşıdığını ortaya çıkardı. Hastalıklarını ve bunların enfeksiyon riskleri olduğunu bilmesine rağmen, bunları kendisine bildirmeden M.O. ile cinsel ilişkiye devam ettiği anlaşıldı. Bu sebeple mahkeme, erkeğin sorumlu olduğuna ve kadına sigorta şirketi tarafından 4,1 milyon sterlinlik bir tazminat ödenmesine karar verdi.

Balkon fantezisi başını yaktı! Herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girmişlerdiBalkon fantezisi başını yaktı! Herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girmişlerdi

GARİPSEYENLER İÇİN AÇIKLADI

Los Angeles'tan bir avukat olan Miguel Custodio cinsel yolla bulaşan bir hastalığın sigorta kapsamına girmesini garip bulanlar için durumu açıkladı ve "Bunu o kişinin aracındayken meydana gelen bir yaralanma olarak düşünürseniz, bu tamamen sigorta şirketinin ödemesi gereken bir tutardır." dedi.

Askeri kışlada kırmızı alarm! Seks partisinden sonra ülke karıştı...Askeri kışlada kırmızı alarm! Seks partisinden sonra ülke karıştı...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kışlada kırmızı alarm! Seks partisinden sonra ülke karıştıKışlada kırmızı alarm! Seks partisinden sonra ülke karıştı
Haftalar sonra komadan uyandı! Hayatının en büyük şokunu yaşadıHaftalar sonra komadan uyandı! Hayatının en büyük şokunu yaşadı
Yeni mesleği şaşırttı! “Penisini değerlendiriyorum”Yeni mesleği şaşırttı! “Penisini değerlendiriyorum”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Balkon fantezisi başını yaktı! Cinsel ilişkiye girmişlerdi

Balkon fantezisi başını yaktı! Cinsel ilişkiye girmişlerdi

Böyle patron yok! Çalışanlarına 'mastürbasyon molası' verdi

Böyle patron yok! Çalışanlarına 'mastürbasyon molası' verdi

Mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Öncesinde mastürbasyon...”

Mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Öncesinde mastürbasyon...”

Tamamen üstsüz güneşlendi! Göğüslerini elleriyle kapattı

Tamamen üstsüz güneşlendi! Göğüslerini elleriyle kapattı

İlginizi Çekebilir

Şarkısı şoke etti! Murat Dalkılıç yorumları dikkat çekti

Şarkısı şoke etti! Murat Dalkılıç yorumları dikkat çekti

Zehir gibi hafıza için "aklın sütü" şart! O vitamini işaret etti

Zehir gibi hafıza için "aklın sütü" şart! O vitamini işaret etti

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Oğlunun babası bir sperm donörü ama umurunda değil!

Oğlunun babası bir sperm donörü ama umurunda değil!

30 yıldır tırnaklarını uzatıyor!

30 yıldır tırnaklarını uzatıyor!

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.