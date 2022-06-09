Arabada cinsel ilişkiye girmişti! Hastalık kapıp davacı olunca sigortadan 4.1 milyon sterlin kazandı

ABD'de bir kadın sevgiliyle arabada cinsel ilişkiye girdiği esnada cinsel yolla bulaşan bir hastalık olan HPV'ye yakalandı. Olay mahkemeye taşınınca, kadın araç içindeyken bu hastalık kendisine bulaştığı için arabayı sigortalayan şirketten tam 4.1 milyon sterlinlik bir tazminat aldı.

SORUMLU BULUNDU

Mahkeme belgeleri, adamın hem gırtlak kanseri olduğu hem de HPV taşıdığını ortaya çıkardı. Hastalıklarını ve bunların enfeksiyon riskleri olduğunu bilmesine rağmen, bunları kendisine bildirmeden M.O. ile cinsel ilişkiye devam ettiği anlaşıldı. Bu sebeple mahkeme, erkeğin sorumlu olduğuna ve kadına sigorta şirketi tarafından 4,1 milyon sterlinlik bir tazminat ödenmesine karar verdi.

GARİPSEYENLER İÇİN AÇIKLADI

Los Angeles'tan bir avukat olan Miguel Custodio cinsel yolla bulaşan bir hastalığın sigorta kapsamına girmesini garip bulanlar için durumu açıkladı ve "Bunu o kişinin aracındayken meydana gelen bir yaralanma olarak düşünürseniz, bu tamamen sigorta şirketinin ödemesi gereken bir tutardır." dedi.



