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Arabalı konserde yıldız geçidi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 15.06.2020 13:34 | Son Güncelleme

Kültür sanat etkinliklerinin vazgeçilmezi olan sinema, tiyatro ve konserler, Covid19 nedeniyle sosyal mesafeye uygun bir şekilde İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi – Yenikapı’da gerçekleşecek.

Arabalı konserde yıldız geçidi

Türkiye’de ilk defa düzenlenecek olan arabalı etkinlikler bu yaz İstanbul’da eğlencenin sesi Yenikapı’dan yükselecek.

İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi – Yenikapı’da 1400 araç kapasiteli etkinlikler, sterilize ve sosyal mesafe sınırları içerisinde gerçekleşecek. Araçlar, sosyal mesafe kuralına uygun girişte dezenfekte edilecek ve seyircilere maske verilmesinin ardından sosyal izolasyon sağlanacak.

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“AÇIK HAVADA HAFTA İÇİ SİNEMA VE TİYATRO HAFTA SONU KONSER”

Kerki Solfej hafta içi açık hava sinema ve tiyatro gösterileri, hafta sonu ise “Arabalı Konser”leri ile İstanbul halkını kültür sanatla buluşturacak. 20 Haziran Cumartesi günü Arif V 216 sinema gösterimi ile başlayacak etkinlik, Süt Kardeşler, Avatar, Aile Arasında, Avengers End Game, Tosun Paşa, Titanik, Gora, Star Wars Güç Uyanıyor, Neşeli Günler, Forrest Gump, AROG, Fast And Furious 7, Anadolu Ateşi, Şekerpare, Braveheart, Vizontele, Gülen Gözler, Gladyatör, Fundamentals, Transformers, Hababam Sınıfı Tatilde, Eşkıya, Hokkabaz ve Lalaband ile devam edecek. Ayrıca, Can Yılmaz & Zafer Algöz’ün Burda Olan Burda Kalır tiyatro gösterimi başta olmak üzere, Sunay Akın, Übü Hep Übü ve Ölüm Bizi Ayırana Dek gösterimleri tiyatro severlerle buluşacak.

Etkinliğin biletleri, 15 Haziran Pazartesi günü Biletix’ten satışa sunulmaya başlayacak.

“YILDIZLAR GEÇİDİ”

Türkiye’de bir ilk olarak Kerki Solfej’in düzenlediği arabalı konserler, 26 – 27 Haziran’da Kenan Doğulu ile başlayacak. Sertab Erener ise yeni albümü ile 3-4 Temmuz’da Yenikapı’da sevenleriyle bir araya gelecek. Arabalı konserler, sürpriz sanatçılarla devam edecektir.


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