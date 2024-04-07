Arabella Chi futbolcu aşkından ayrılır ayrılmaz flört uygulamasına girdi

Love Island programıyla ünlenen Arabella Chi sık sık adından söz ettiriyor. Bir dönem Leonardo DiCaprio ile tatil yaparak gündeme gelen model aşk hayatıyla yine kendinden söz ettirdi.

Premier Lig futbolcusu Vinícius Souza ile Manchester'da görüntülenen Arabella Chi bu ilişkide de uzun süre kalamadı.

Arabella Chi'nin buluşma uygulaması Raya'ya kaydolduğu ve profilinde İbiza'dan Londra'yı ziyaret ettiğini belirttiği haberleri gündem oldu.

Arabella, profilinde bol miktarda bikinili fotoğrafa yer verdi ve ünlülerin uğrak yeri Soho Farmhouse'u en sevdiği mekanlardan biri olarak listeledi.



Bir kaynak model hakkında "Arabella Love Island villasından ayrıldığından beri yeni bekar statüsünü seviyor ve başkentteki arkadaşlarıyla görüşüyor. Ayrıca İngiltere'deyken birkaç randevu almayı umuyor ve uygulamada ayaklarını yerden kesecek birini bulmayı umuyor" dedi.





