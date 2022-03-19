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Arabesk tarihinin en iyi kadın sanatçısı kim? Sosyal medyada gündem oldu

19.03.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bergen filminin vizyona girmesinin ardından kadın arabesk sanatçıları da bir kez daha gündem oldu. Sosyal medyada "Arabesk tarihinin en iyi kadın sanatçısı kim?" adı altında ünlü isimler oylamaya sunuldu. Biz de Mynet okuyucularına soruyoruz? Sizce en iyisi hangi isim?

Arabesk tarihinin en iyi kadın sanatçısı kim? Sosyal medyada gündem oldu

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde yer aldığı "Bergen" filmi, kısa süre içerisinde önemli bir gişe başarısına imza atarak, sinemalara can suyu oldu.

"FİLMİ ENGELLEDİ" İDDİASI

Bergen'in katili Halis Serbest'in Kozan'da filmin gösterimine engel olduğu iddiasının ardından filme ilgi biraz daha arttı. Filmi izleyenler ise Bergen'in hayatının gündeme taşınmasının önemli olduğunu dile getirdi.

ARABESKİN KRALİÇELERİ

Sosyal medyada son olarak "Arabesk tarihinin en iyi kadın sanatçısı kim?" adı altında oylamaya gidildi. Pusulada Bergen, Gülden Karaböcek, Kamuran Akkor, Güllü, Tüdanya ve Esengül yer aldı.

ARABESK TARİHİNİN EN İYİ KADIN SANATÇISI KİM?

ARABESK TARİHİNİN EN İYİ KADIN SANATÇISI KİM?
Bergen
Gülden Karaböcek
Kamuran Akkor
Güllü
Tüdanya
Esengül

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Bergen
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