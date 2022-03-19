Arabesk tarihinin en iyi kadın sanatçısı kim? Sosyal medyada gündem oldu

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde yer aldığı "Bergen" filmi, kısa süre içerisinde önemli bir gişe başarısına imza atarak, sinemalara can suyu oldu.

"FİLMİ ENGELLEDİ" İDDİASI

Bergen'in katili Halis Serbest'in Kozan'da filmin gösterimine engel olduğu iddiasının ardından filme ilgi biraz daha arttı. Filmi izleyenler ise Bergen'in hayatının gündeme taşınmasının önemli olduğunu dile getirdi.

ARABESKİN KRALİÇELERİ

Sosyal medyada son olarak "Arabesk tarihinin en iyi kadın sanatçısı kim?" adı altında oylamaya gidildi. Pusulada Bergen, Gülden Karaböcek, Kamuran Akkor, Güllü, Tüdanya ve Esengül yer aldı.