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Arabuluculuk sınavı ne zaman bitecek? Arabuluculuk sınavı kaç dakika sürecek?

04.12.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı 15 ilde, toplam 46 bin 320 adayın katılımıyla başladı. Sınavda emniyet dahil 6 bin 106 görevli yer aldı. Arabuluculuk sınavının ne zaman sona ereceği araştırılıyor. Peki Arabuluculuk sınavı ne zaman bitecek? Arabuluculuk sınavı kaç dakika sürecek? İşte detaylar...

Arabuluculuk sınavı ne zaman bitecek? Arabuluculuk sınavı kaç dakika sürecek?

Arabuluculuk sınavı 107 bina ve 1871 salonda düzenleniyor. Sınav, 4 Aralık saat 10.15 itibarıyla başladı. Sınavın ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Peki Arabuluculuk sınavı ne zaman bitecek? Arabuluculuk sınavı kaç dakika sürecek? İşte detaylar...

ARABULUCULUK SINAVI NE ZAMAN BİTİYOR?

Arabuluculuk sınavında adaylara 60 soru için 90 dakika cevaplama süresi verildi.

ARABULUCULUK SINAVI SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Arabuluculuk sınavı soru ve cevap anahtarının, sınavdan sonra gün içerisinde ÖSYM'nin, 'https://ais.osym.gov.tr/' adresinden açıklanması bekleniyor.

Arabuluculuk sınavı ne zaman bitecek? Arabuluculuk sınavı kaç dakika sürecek?

ARABULUCULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınav sonucu 4 Ocak'ta açıklanacak.

Arabuluculuk sınav sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfasından açıklanacak. Sınav sonuçlarını kontrol etmek için adayların T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifleri ile sisteme giriş yapması gerekecek.

ARABULUCULUK SINAVI PUAN HESAPLAMA

Adayların, testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. Adayların, testten aldıkları ham puan kullanılarak 100 tam puan üzerinden sınav puanları hesaplanacak. Sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alan adaylar başarılı sayılacak. Sınavda 70 ve üzeri puan alan adayların sonuç bilgisinde “Başarılı”, 70 puanın altında puan alan adayların Sınav Sonuç Belgesinde ise “Başarısız” ibaresi yazılacak.

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