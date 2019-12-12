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Arabuluculuk sınavı olaya oldu! Yaklaşık 200 vekil başarısız oldu: Sorular yoruma dayalıydı

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Adalet Bakanlığı'nın 'Arabuluculuk Sınavı'nı geçemeyen hukukçu milletvekillerinden TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Yılmaz Tunç, "Mevzuat açısından bilmediğimiz bir soru yok ama yoruma dayalı sorular var. O nedenle 100 soruda 10 tane soru kaçırmak normaldir" dedi.

Adalet Bakanlığı'nın kasım ayında düzenlediği 'Arabuluculuk Sınavı'na giren yaklaşık 200 milletvekili, yöneltilen 100 soruda 91 puan barajını aşamayınca başarılı olamadı. Bu isimlerden AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamasında, sınavda ilk kez kota uygulandığını bildirdi. Bakanlığın, 'Benim ihtiyacım şuan da 5 bin' dediğini aktaran Tunç, bu yüzden 70 puan üzeri alanların başarısız olduğunu, 91 ve üzeri puan alanların sınavı kazandığını bildirdi.

'10 SORU KAÇIRMAK NORMAL'

AK Partili Tunç, sınavda arabuluculuk müessesesi ile alakalı 100 sorunun bulunduğunu söyleyerek, "Tabi milletvekillerimiz mevzuatı yapan kişiler. Adalet komisyonunda biz bu kanunu çıkarırken, uzun tartışmalarla geçirdik. Mevzuat açısından bilmediğimiz bir soru yok. Bunu hemen hemen tüm milletvekillerimiz yapmıştır; ama yoruma dayalı sorular var. Yoruma dayalı sorular da kişiye göre farklılık arz edebiliyor. Uzun bir paragrafı okuyorsunuz ve şıklardaki değerlendirmeleri de farklı düşünen arkadaşlarımız elbette ki olacak. Dolayısıyla bu tür yoruma dayalı sorularda hata yapma ihtimali yüksek. Diyoruz ki; 'bize göre bu şık doğru', ondan sonra bakıyoruz ki başka şık doğru çıkıyor. O nedenle 100 soruda 10 tane soru kaçırmak normaldir" dedi.

'89 PUAN ALDIM'

Yoruma dayalı sorulardan dolayı sınava giren milletvekillerinin birçoğunun 80 puan üzeri aldığına dikkati çeken Tunç, "Mevzuatla ilgili kaçırdıkları bir soru yok. Sadece yoruma dayalı bir takım iletişim teknikleri ile ilgili farklı düşüncelerden kaynaklanan cevaplar var. Benim 100 sorudan 89 doğrum çıktı. Yani dolayısıyla her bir soru 1 puan olduğuna göre 89 puan aldım. 11 soru kaybı var. Hatırlayabildiğim 5 tane yanlış vardı. Ama demek ki o yoruma dayalı sorulardan da yanlış olan var ki 89 olarak çıktı puanım. 2 soru daha yapsaydık biz de şuan sınavı kazanmış olurduk" diye konuştu.

Tunç, sosyal medyada sınava ilişkin milletvekilleri üzerinden çok fazla yorumun yapıldığını kaydederek, bunun arabuluculuk müessesesinin tanıtımı açısından faydalı olduğunu bildirdi.

(DHA)

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Adalet Bakanlığı Hukuk Milletvekili yılmaz tunç ak parti

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
Arkadaşlar demek ki torpil işlemiyormuş... Gercekten milletvekilinin sinavi kazanamamiş olmasini ayakta alkisliyorum
Hukuk işte bu ülkede bu halde , hukukçular sınıfta kalmış.
ortalık avukattan geçilmiyor. avukatlıkta bitti avukatlar dava bulamıyor bürosunun kirasını ödeyemiyor anlayacağınız hakim savcı olmassanız avukat olarak işiniz çok zor artık avukatlarda işsiz arabulucukla işi kurtarmaya çalışıyorlar avukat enflasyonu yaşanıyor
Dava cokta arkadas avukatlarin buyuk cogunlugu isini ciddiye almiyor yada sahtekar bir cok insan mahkemede savunmasini kendi yapmayi tercih ediyor
Sosyal zeka ayrı bir şey.
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