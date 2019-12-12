Arabuluculuk sınavı olaya oldu! Yaklaşık 200 vekil başarısız oldu: Sorular yoruma dayalıydı

Adalet Bakanlığı'nın kasım ayında düzenlediği 'Arabuluculuk Sınavı'na giren yaklaşık 200 milletvekili, yöneltilen 100 soruda 91 puan barajını aşamayınca başarılı olamadı. Bu isimlerden AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamasında, sınavda ilk kez kota uygulandığını bildirdi. Bakanlığın, 'Benim ihtiyacım şuan da 5 bin' dediğini aktaran Tunç, bu yüzden 70 puan üzeri alanların başarısız olduğunu, 91 ve üzeri puan alanların sınavı kazandığını bildirdi.

'10 SORU KAÇIRMAK NORMAL'

AK Partili Tunç, sınavda arabuluculuk müessesesi ile alakalı 100 sorunun bulunduğunu söyleyerek, "Tabi milletvekillerimiz mevzuatı yapan kişiler. Adalet komisyonunda biz bu kanunu çıkarırken, uzun tartışmalarla geçirdik. Mevzuat açısından bilmediğimiz bir soru yok. Bunu hemen hemen tüm milletvekillerimiz yapmıştır; ama yoruma dayalı sorular var. Yoruma dayalı sorular da kişiye göre farklılık arz edebiliyor. Uzun bir paragrafı okuyorsunuz ve şıklardaki değerlendirmeleri de farklı düşünen arkadaşlarımız elbette ki olacak. Dolayısıyla bu tür yoruma dayalı sorularda hata yapma ihtimali yüksek. Diyoruz ki; 'bize göre bu şık doğru', ondan sonra bakıyoruz ki başka şık doğru çıkıyor. O nedenle 100 soruda 10 tane soru kaçırmak normaldir" dedi.