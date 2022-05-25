HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Araç kiralarken bu tuzağa düşmeyin! Balıkesir merkezli 19 ilde dev operasyon

Araç kiralarken bu tuzağa düşmeyin! Balıkesir merkezli 19 ilde dev operasyon

25.05.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir merkezli 19 ilde kurumsal araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları belirtilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. 59 şüpheli için gözaltı kararı verilen soruşturmada şu ana kadar 45 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Araç kiralarken bu tuzağa düşmeyin! Balıkesir merkezli 19 ilde dev operasyon

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 11 Nisan'da kurumsal araç kiralama şirketlerine ait internet sitelerini kopyalayan bazı kişilerin, vatandaşlardan para aldığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyondaki şüphelilerin ifadelerinin ve dijital materyallerinin incelenmesi işlemi tamamlandı.

Başsavcılık, yapılan araştırmalar neticesinde banka hesaplarını kullanan veya kullandıran şüphelilerin ifadelerindeki olaylarla bağlantılı olduğu tespit edilen 59 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verdi.

BALIKESİR MERKEZLİ 19 İLDE DÜĞMEYE BASILDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak ve Van'da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

45 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

64 adrese düzenlenen operasyonlarda, 45 zanlı gözaltına alındı. Ekipler, 14 şüpheliyi yakalama çalışmasını sürdürüyor.

Operasyonlarda, bir ruhsatsız tabanca, 17 fişek, bir pompalı tüfek, 4 sentetik ecza hap, 10 gram esrar, 41 telefon, 43 adet SİM kart, 7 laptop, 5 tablet, 50 çeşitli bankalara ait kart, 2 bilgisayar kasası, bir kamera, 3 bin 935 lira para ele geçirildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

11 Nisan'da Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, "hücre tipi" örgütlenme yöntemiyle çalışan şebekenin hesaplarını kullandıran elemanlarının, parayı ATM'lerden çeken saha elemanlarının ve çağrı merkezi çalışanlarının birbirini tanımadığı, örgüt yöneticileri ve üyelerinin kod isimle irtibat kurdukları ortaya çıkarılmış, zanlıların lüks daireler kiraladıkları, yabancı uyruklu kişiler adına alınan telefon hatlarını kullandıkları tespit edilmişti. Örgütün, kurumsal araç kiralama şirketi görüntüsü verebilmek için İstanbul'un lüks semtlerinde bulunan rezidanslarda 4 çağrı merkezi kurduğu, ofisler oluşturdukları belirlenmiş, gerçekleştirilen teknik ve fiziki takipte, sözde çağrı merkezinde çalışanların, örgüt yöneticilerinin kaldığı rezidanslara giderek, mağdurlardan alınan ve hesaplarına yatırılan parayı elden teslim ettiği tespitinde de bulunulmuştu.

dsfsf

Ayrıca suç örgütü üyelerinin polis takibini engellemeye çalıştıkları, bunun için 200 farklı kişiye ait IBAN ve 80 cep telefonu kullandıkları belirlenmişti. 24 şüpheliden 18'i işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

(AA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boş otelde olanlar mahalleyi sokağa döktü:Bağırma sesi geliyorduBoş otelde olanlar mahalleyi sokağa döktü:Bağırma sesi geliyordu
Türkiye’de Anadolu leoparı tekrar görünmeye başladı!Türkiye’de Anadolu leoparı tekrar görünmeye başladı!
MSB duyurdu! Pençe-Kilit operasyon bölgesinden kahreden haberMSB duyurdu! Pençe-Kilit operasyon bölgesinden kahreden haber
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Konuğu mesleğiyle şaşkına çevirdi! O itirafı olay oldu

Konuğu mesleğiyle şaşkına çevirdi! O itirafı olay oldu

Korkunç olay! Önce eşini bıçakladı sonra çocuklarını balkondan attı

Korkunç olay! Önce eşini bıçakladı sonra çocuklarını balkondan attı

Akaryakıta yeni zam! LPG fiyatı...

Akaryakıta yeni zam! LPG fiyatı...

Cüneyt Özdemir'den, Kılıçdaroğlu'nun iddiaları sonrası tepki

Cüneyt Özdemir'den, Kılıçdaroğlu'nun iddiaları sonrası tepki

Ekrem İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun çağrısına yanıt

Ekrem İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun çağrısına yanıt

Korkunç görüntü! Bodrum katından 200 ceset çıkarıldı

Korkunç görüntü! Bodrum katından 200 ceset çıkarıldı

İlginizi Çekebilir

Bir deri bir kemik kaldı! Görenler tanıyamadı

Bir deri bir kemik kaldı! Görenler tanıyamadı

Bulaşık makinesine limon konulunca ne olur?

Bulaşık makinesine limon konulunca ne olur?

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

Durduğu her saniye bakteri üretiyor: Bile isteye zehir yemeyin

Durduğu her saniye bakteri üretiyor: Bile isteye zehir yemeyin

Aldığı tuhaf istekleri itiraf etti! “Dinozor kostümü...”

Aldığı tuhaf istekleri itiraf etti! “Dinozor kostümü...”

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.