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Aradığı aşkı dizi setinde buldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.03.2018 20:58 | Son Güncelleme

Star TV'de yayınlanan 'Fazilet Hanım ve Kızları' dizisinde 'Yağız' karakterini canlandıran Çağlar Ertuğrul, sevgilisi ile Etiler'de objektiflere takıldı.

Aradığı aşkı dizi setinde buldu

Çağlar Ertuğrul'un adı 'Fazilet Hanım ve Kızları' dizisindeki rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile dedikodulara karışmıştı. Ancak taraflar, aşk iddialarını yalanlamıştı.

Posta Gazetesi'nin haberine göre; Çağlar Ertuğrul, önceki gün sevgilisi ile Etiler'de görüntülendi. Beyaz Fırın'da kahvaltı yaptılar. Objektifleri fark eden Çağlar Ertuğrul hiç telaşlanmadı. Kız arkadaşı ise donup kaldı.

Yakışıklı oyuncunun sevgilisi; 'Fazilet Hanım ve Kızları'nda kostüm asistanı olan Kayla Manukyan.

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Anahtar Kelimeler:
Çağlar Ertuğrul fazilet hanım ve kızları

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