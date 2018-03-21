Aradığı aşkı dizi setinde buldu

Çağlar Ertuğrul'un adı 'Fazilet Hanım ve Kızları' dizisindeki rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile dedikodulara karışmıştı. Ancak taraflar, aşk iddialarını yalanlamıştı.

Posta Gazetesi'nin haberine göre; Çağlar Ertuğrul, önceki gün sevgilisi ile Etiler'de görüntülendi. Beyaz Fırın'da kahvaltı yaptılar. Objektifleri fark eden Çağlar Ertuğrul hiç telaşlanmadı. Kız arkadaşı ise donup kaldı.

Yakışıklı oyuncunun sevgilisi; 'Fazilet Hanım ve Kızları'nda kostüm asistanı olan Kayla Manukyan.