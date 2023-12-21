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  4. Arak dizisinin Kara'sı İlker Kaleli kimdir? İlker Kaleli evli mi, kaç yaşında, nereli? Poyraz Karayel'den sonra ilk kez televizyonda!

Arak dizisinin Kara'sı İlker Kaleli kimdir? İlker Kaleli evli mi, kaç yaşında, nereli? Poyraz Karayel'den sonra ilk kez televizyonda!

21.12.2023 20:03 | Son Güncelleme:
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İlker Kaleli yeni dizi Arak ile birlikte merak edilen isimler arasında yerini aldı. Öykü Karayel, Tülin Özen, Mehmet Özgür ve Yıldıray Şahinler gibi isimlerle çalışacak olan İlker Kaleli'nin nereli ve kaç yaşında olduğu ile evli olup olmadığı merak edildi. Peki, Arak dizisinin Kara'sı İlker Kaleli kimdir? İlker Kaleli evli mi, kaç yaşında, nereli? Poyraz Karayel'den sonra ilk kez televizyonda!

İlker Kaleli ile ilgili aramalar Arak dizisinin başlamasıyla hız kazandı. Show TV'de bu akşam yayınlanacak olan ilk bölümü ile ekran hayatına başlayan Arak dizisi perşembe günleri ekrana gelecek. Dizide haksızlığa uğrayanın yanında, haklarını onlardan alanların karşısında duran Kara'yı canlandıracak olan İlker Kaleli'nin hayatı araştırılıyor. İşte ünlü oyuncu İlker Kaleli ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

ARAK DİZİSİNİN KARA'SI İLKER KALELİ KİMDİR?

11 Mayıs 1984, İstanbul doğumlu olan İlker Kaleli, İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunudur. London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) oyunculuk okulunda oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitim gördüğü süreçte ayrıca Şahika Tekand’a ait Stüdyo Oyuncuları topluluğunda oyunculuk dersleri almıştır.

Sırasıyla Son, Kayıp Şehir ve Kayıp isimli dizilerde oynadı. 2014 yılında Silsile adlı filmde yer aldı. 2015-2017 yılları arasında yayımlanan Poyraz Karayel dizisinde Poyraz Karayel karakterini canlandırdı. 2020 yılında yayımlanan Öğretmen dizisinin başrolü Akif karakterini canlandırdı.[2]

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Kaleli, iyi derece İngilizce bilmektedir. 6 dil bildiği ifade edilen İlker Kaleli'nin İngilizce aksanının, Londra'da yaşadığı dönemden geldiği düşünülüyor.

BBC'NİN THE SERPENT DİZİSİNE DAMGA VURMUŞTU

BBC One kanalında yayınlanan 'The Serpent' dizisinde, ‘Vitali Hakim’ adlı bir turisti oynayan İlker Kaleli' dizinin yayınlaması ile birlikte gündeme oturdu.

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İlker Kaleli'nin merakla beklenen sahneleri, İngiltere’de BBC One kanalında yayınlanmaya başladı. Kaleli dizideki 70’lere özgü kıyafeti, tespih kolyesi ve uzun saçlarıyla dikkat çekti.

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