Aralarındaki 27 yıllık yaş farkı sosyal medyada gündem yarattı! "Benim çıkarcı olduğumu söylüyorlar"

Aralarında 27 yıllık yaş farkı bulunan Hutchings çifti sosyal medya paylaşımlarının sonrasında gündeme geldi. Lindsey 19 yaşındayken internet üzerinden tanışan va 5 aylık ilişkinin ardından nişanlanarak 2020 yılında resmi olarak evlenen ikili sosyal medya kullanıcılarının hedefi oldu.

Sosyal medyadaki eleştirilere cevap veren Gary, "Çevrimiçi troller bana pedofil dedi veya Lindsey'nin paramın peşinde olduğunu söyledi. Hiç param yok. Çoğu zaman cevap vermiyorum. Bir anlamı yok, bunun doğru olmadığını biliyorlar. Bunu sadece insanları incitmek için söylüyorlar" dedi.

Dışarı çıktıklarından insanların kendilerine dikkatli gözlerle baktığını ve ilişkilerine dair önyargılı yaklaştıklarını dile getiren Lindsey, "Benim çıkarıcı olduğumu söylüyorlar. İnsanlar bizim birlikteliğimizden pek memnun değiller ama bizi canlı olarak gördüklerinde birbirimizi gerçekten sevdiğimizden şüphe duymuyorlar. Kendi hayatlarına konsantre olmamaları üzücü." ifadelerini kullandı.