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    4. Hayatına son veren karısını diriltmek için defalarca morga girdi! "Onu bir gün tekrar görmek için sabırsızlanıyorum"

    Hayatına son veren karısını diriltmek için defalarca morga girdi! "Onu bir gün tekrar görmek için sabırsızlanıyorum"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    15.05.2024 14:15
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    30 yaşındaki Mica Miller'in Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina'daki Lumbee River Eyalet Parkı'nda iki el ateş ederek intihar ettikten sonra cansız bedeni bulundu. Boşanma aşamasında olduğu 44 yaşındaki papaz eşi John Paul Miller ise karısını diriltmek için defalarca morga ziyaretler gerçekleştirdiğini söyleyerek herkesi şaşırttı.

    MYNET|DIŞ HABERLER ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki bir parkta 30 yaşındaki Mica Miller isimli bir kadın intihar ettikten sonra ölü bulundu.

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    Ölümü araştırılan kadının otopsi raporunun yayınlanmasından sonra intihar ettiği kesinleşti. Mica Miller için düzenlenen cenaze törenine boşanma aşamasında olduğu eşi John Paul Miller'in konuşması adeta damga vurdu.

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    The Mirror'un haberine göre, vefatından sonraki bir hafta içinde cesedini morgda defalarca ziyaret ettiğini gözyaşları içinde anlatan John Paul Miller, "Hep yeniden uyanacağını düşündüm. Hatta bu hafta bir kez onu ölümden diriltmeye çalıştım. Onu bir gün tekrar görmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

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