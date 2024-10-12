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  4. Aralarındaki yaş farkı çok konuşulmuştu... Melike Şahin'in kocası Sedat Arpalak konser öncesi böyle görüntülendi! Konuşmak istemedi yine gündem oldu

Aralarındaki yaş farkı çok konuşulmuştu... Melike Şahin'in kocası Sedat Arpalak konser öncesi böyle görüntülendi! Konuşmak istemedi yine gündem oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.10.2024 09:17
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Dillere pelesenk olan şarkıları ve kendine has tarzı ile son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Melike Şahin geçtiğimiz sene dünyaevine girmiş herkes kocasını merak etmişti. Eşi ile arasındaki yaş farkı dikkat çeken Şahin'in eşi Sedat Arpalak konser öncesi görüntülendi. Arpalak konuşması ve tavırları ile gündem oldu.

Aralarındaki yaş farkı çok konuşulmuştu... Melike Şahin'in kocası Sedat Arpalak konser öncesi böyle görüntülendi! Konuşmak istemedi yine gündem oldu

'Deli Kan', 'Diva Yorgun', 'Nasır', 'Bedelini Ödedim', 'Tutuşmuş Beraber', 'Öpmem Lazım' gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Melike Şahin geçtiğimiz sene nikah masasına oturmuş kocası ile arasındaki yaş farkı dikkat çekmişti.

eşi 2

Melike Şahin'in 6 yıldır birlikte olduğu Sedat Arpalak'ın kim olduğu ise merak edilmişti. Melike Şahin dün akşam Harbiye Açıkhava'da sevenleriyle buluştu.

kocası 1

KOCASI DA ORADAYDI

İzlemeye gelenler arasında Melike Şahin'in kocası Sedat Arpalak da vardı. Arpalak Şahin'in konseri başlamadan önce köpekleri Garip'i gezdirdi.

kocası 2

Köpeği ile birlikte görüntülenen Arpalak görüntü vermek istemedi ve muhabirlere 'Benim magazin değerim yoktur. Olsun da istemiyorum' diyerek konuşmak istemediğini belirtti. Arpalak'ın bu görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

kocası 4

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Melike Şahin
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