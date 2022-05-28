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Arapsaçı filminin konusu ne? Arapsaçı filminin oyuncuları kimler? Kaç yılında çekildi?

28.05.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arapsaçı filminin konusu, filmin 28 Nisan 2022 Cumartesi günü televizyon yayın akışında yer alması sebebiyle merak konusu oldu. Ömer Faruk Yardımcı'nın yönetmenliğini üstlendiği film ile ilgili araştırma yapılmaya başlandı. Vatandaşlar, Arapsaçı konusu ne? Arapsaçı filminin oyuncuları kimler? Kaç yılında çekildi? soru ve konu başlıklarını internet arama motorlarında arıyor. İşte filme ilişkin bilgiler...

Arapsaçı filminin konusu ne? Arapsaçı filminin oyuncuları kimler? Kaç yılında çekildi?

Arapsaçı konus, filmin 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü televizyon yayın akışında yer alması sebebiyle günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Komedi türündeki film oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki Arapsaçı konusu ne? Arapsaçı filminin oyuncuları kimler? Kaç yılında çekildi? Filme ilişkin ayrıntılar haberimizde.

ARAPSAÇI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Arapsaçı filminin konusu şu şekildedir:

Eski bir oyuncunun ünlü olduğu zamanlardan kalan deri ceketi, rastlantısal olaylar sonucunda birbirinden farklı insanların hayatlarını kesiştirir. Üstüne üstlük ceketin içinde büyük ikramiye çıkmış loto kuponu vardır ve bundan kimsenin haberi yoktur. Elden ele gezen bu deri ceket, tüm karakterlerin hayatlarını kökünden değiştirecek ve adeta Arapsaçı'na döndürecektir.

ARAPSAÇI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Köksal Engür,

Ayhan Taş,

Burak Satıbol,

Hakan Meriçliler,

Şinasi Yurtsever

ARAPSAÇI FİLMİ KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Ömer Faruk Yardımcı'nın yönettiği komedi türündeki Arapsaçı filmi, 2018 yapımıdır.Filmin süresi ise 1 saat 37 dakikadır.

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