Arapsaçı konusu, filmin televizyon yayın akışında yer alması sebebiyle günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Komedi türündeki film oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki Arapsaçı konusu ne? Arapsaçı filminin oyuncuları kimler? Kaç yılında çekildi? Filme ilişkin ayrıntılar haberimizde.

ARAPSAÇI KONUSU NEDİR?

Arapsaçı filminin konusu şu şekildedir:

Eski bir oyuncunun ünlü olduğu zamanlardan kalan deri ceketi, rastlantısal olaylar sonucunda birbirinden farklı insanların hayatlarını kesiştirir. Üstüne üstlük ceketin içinde büyük ikramiye çıkmış loto kuponu vardır ve bundan kimsenin haberi yoktur. Elden ele gezen bu deri ceket, tüm karakterlerin hayatlarını kökünden değiştirecek ve adeta Arapsaçı'na döndürecektir.

ARAPSAÇI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Köksal Engür,

Ayhan Taş,

Burak Satıbol,

Hakan Meriçliler,

Şinasi Yurtsever

ARAPSAÇI FİLMİ KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Ömer Faruk Yardımcı'nın yönettiği komedi türündeki Arapsaçı filmi, 2018 yapımıdır.Filmin süresi ise 1 saat 37 dakikadır.

