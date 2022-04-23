Arapsaçı konusu, filmin televizyon yayın akışında yer alması sebebiyle günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Komedi türündeki film oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki Arapsaçı konusu ne? Arapsaçı filminin oyuncuları kimler? Kaç yılında çekildi? Filme ilişkin ayrıntılar haberimizde.
Arapsaçı filminin konusu şu şekildedir:
Eski bir oyuncunun ünlü olduğu zamanlardan kalan deri ceketi, rastlantısal olaylar sonucunda birbirinden farklı insanların hayatlarını kesiştirir. Üstüne üstlük ceketin içinde büyük ikramiye çıkmış loto kuponu vardır ve bundan kimsenin haberi yoktur. Elden ele gezen bu deri ceket, tüm karakterlerin hayatlarını kökünden değiştirecek ve adeta Arapsaçı'na döndürecektir.
Köksal Engür,
Ayhan Taş,
Burak Satıbol,
Hakan Meriçliler,
Şinasi Yurtsever
Ömer Faruk Yardımcı'nın yönettiği komedi türündeki Arapsaçı filmi, 2018 yapımıdır.Filmin süresi ise 1 saat 37 dakikadır.
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