Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Aras Nehri ile Kura Nehri'nin birleştiği ülke neresidir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru!

Aras Nehri ile Kura Nehri'nin birleştiği ülke neresidir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru!

11.12.2021 00:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Aras Nehri ile Kura Nehri sorusu sosyal medyada gündem oldu. "Aras Nehri ile Kura Nehri'nin birleştiği ülke neresidir?" sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte sorunun yanıtı...

Aras Nehri ile Kura Nehri'nin birleştiği ülke neresidir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru!

Aras Nehri ile Kura Nehri'nin birleştiği ülke neresidir?

A) Azerbaycan
B) Gürcistan
C) Türkiye
D) İran

Doğru Cevap: A seçeneği ( Azerbaycan)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öldüğünü iddia eden adamın sözleri şoke etti! Scott Drummond öldükten sonra dirildiğini iddia ettiÖldüğünü iddia eden adamın sözleri şoke etti! Scott Drummond öldükten sonra dirildiğini iddia etti
Yüzündeki uyuşma şikayetiyle gitti, acil ameliyata alındıYüzündeki uyuşma şikayetiyle gitti, acil ameliyata alındı
"Mona Lisa" tablosunda arka planda hangisi resmedilmiştir?"Mona Lisa" tablosunda arka planda hangisi resmedilmiştir?
Anahtar Kelimeler:
Kenan İmirzalıoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu akım cesaret istiyor! Ünlü isimler hemen ayak uydurdu

Bu akım cesaret istiyor! Ünlü isimler hemen ayak uydurdu

Ortak nişanlısı olan ikizlerinden itiraf: “Aynı anda hamile...”

Ortak nişanlısı olan ikizlerinden itiraf: “Aynı anda hamile...”

Usta yönetmenin filmine yıldız yağmuru! Kadro genişletildi

Usta yönetmenin filmine yıldız yağmuru! Kadro genişletildi

Muhteşem üçlü geri döndü! Değişimleri şaşkınlık yarattı

Muhteşem üçlü geri döndü! Değişimleri şaşkınlık yarattı

İlginizi Çekebilir

Çocuklara eğlenceli zamanlar vadeden 250 TL altı çizim tablet modelleri

Çocuklara eğlenceli zamanlar vadeden 250 TL altı çizim tablet modelleri

2022 kehanetleriyle tüyler ürpertti

2022 kehanetleriyle tüyler ürpertti

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Yıllar sonra o sahneyi itiraf etti: Tamamen çıplaktık ve bant...

Yıllar sonra o sahneyi itiraf etti: Tamamen çıplaktık ve bant...

Fulya Öztürk neden yok?

Fulya Öztürk neden yok?

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medyada olay yarattı

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medyada olay yarattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.