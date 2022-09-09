EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Araştırma eş anlamlısı nedir? Araştırma

Araştırma eş anlamlısı nedir? Araştırma

09.09.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe içerisinde çok fazla kelime barındıran bir dildir. Bu kelimeler, farklı dillerle olan etkileşimler sonucunda ya da kendi içerisinde kelime türeterek artmıştır. Dilin zenginliği de bu şekilde sağlanmıştır. Dilin anlamsal zenginliğini sağlayan kavramlardan biri de eş anlamlılıktır. Araştırma kelimesi de Türkçe kökenli bir kelimedir. Peki, araştırma kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Araştırma eş anlamlısı nedir? Araştırma

Dil; duygu, düşünce ve davranışın temelindedir ve bunlardan ayrı düşünülemez. Duyguları ve düşünceleri aktarmada aracılık eden en önemli ögelerden biri dildir. Zaman içerisinde duygu ve düşüncelerin değişmesiyle yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır. Yeni ihtiyaçları karşılamak için de bu süreçte yeni kelimeler oluşmuştur.

Eş anlamlılık da bu ihtiyaçların giderilmesine istinaden ortaya çıkmıştır. Bu zaman içerisinde türeyen kelimelerde, aynı anlama gelen kelimeler de olmuştur. Aynı anlama gelen ancak farklı yazılan kelimeler, eş anlamlıları oluşturur. Dilin kendi içinde bulunan kelimelerinden olduğu gibi farklı dillerden gelen kelimelerin de eş anlamlılık gösterebilir.

Eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde birbirinin yerini tutabilir ve bu durumda hiçbir anlam değişimi meydana getirmez. Ancak yine de cümle bağlamını ve anlamını kontrol ederek bu kelimeleri kullanmak gerekir. Araştırma kelimesi de bunlardan biridir. Araştırma kelimesinin eş anlamı nedir?

Çaba eş anlamlısı nedir? Çaba kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerÇaba eş anlamlısı nedir? Çaba kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Araştırma kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Araştırma kelimesi genel anlamıyla sistemli incelemeleri tanımlamak için kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna (TDK) göre araştırma kelimesinin tanımı "araştırmak işi, araştırı, bilim ve sanatla ilgili olarak yapılan yöntemli çalışma, tetkik" olarak yapılmaktadır. Araştırma eş anlamlısı olmak üzere birden fazla kelime karşımıza çıkmaktadır. Farklı kökenden gelmiş ya da dilde yerleşik olarak bulunan bu kelimeler şu şekildedir:

  • İstikşaf
  • Taharri
  • Tetkik
  • Araştırı
  • Muayene
Eşya eş anlamlısı nedir? Eşya kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerEşya eş anlamlısı nedir? Eşya kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Araştırmanın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Araştırma kelimesi ve araştırmanın eş anlamlısı olarak karşımıza çıkan kelimeler günlük dilimizde karşılaştığımız kelimelerdir. Bu kelimeler ile ilgili örnek cümleler ise şu şekildedir:

  • Devletler arasında istikşafi görüşmeler başlatıldı.
  • Davayı taharri etmek için işe koyulmuştu.
  • Düşüncelerin duygular üzerindeki etkisine dair yapılmış olan pek çok tetkik bulunmaktadır.
  • Uzun yıllar sonra yaptığı araştırı değer görmeye başlamıştı.
  • Paketler gümrük muayenesine takıldığı için geç gelecekmiş.
İklim eş anlamlısı nedir? İklim kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerİklim eş anlamlısı nedir? İklim kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dilek eş anlamlısı nedir?Dilek eş anlamlısı nedir?
2022 YKS ek tercih ücreti nereye yatırılır?2022 YKS ek tercih ücreti nereye yatırılır?
2022 YKS boş kontenjanları ve ek tercih taban puanları!2022 YKS boş kontenjanları ve ek tercih taban puanları!
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YKS ek tercih işlemi nasıl yapılır?

YKS ek tercih işlemi nasıl yapılır?

2022 YKS ek tercih ücreti nereye yatırılır?

2022 YKS ek tercih ücreti nereye yatırılır?

Anadolu Üniversitesi pedagojik formasyon programı!

Anadolu Üniversitesi pedagojik formasyon programı!

2022 YKS boş kontenjanları ve taban puanları!

2022 YKS boş kontenjanları ve taban puanları!

İlginizi Çekebilir

Dökülmeyi hızlandırıyor, kelliğe neden oluyor! Kesinlikle uzak durun

Dökülmeyi hızlandırıyor, kelliğe neden oluyor! Kesinlikle uzak durun

Dünya manşetlerine bomba gibi düştü! “Yeri doldurulamaz”

Dünya manşetlerine bomba gibi düştü! “Yeri doldurulamaz”

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Paranız cebinizde kalacak! Yemeklik yağı kullandıktan sonra...

Paranız cebinizde kalacak! Yemeklik yağı kullandıktan sonra...

İçindekileri bir bilseniz... Zehirden de beter

İçindekileri bir bilseniz... Zehirden de beter

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.