Araştırma eş anlamlısı nedir? Araştırma

Dil; duygu, düşünce ve davranışın temelindedir ve bunlardan ayrı düşünülemez. Duyguları ve düşünceleri aktarmada aracılık eden en önemli ögelerden biri dildir. Zaman içerisinde duygu ve düşüncelerin değişmesiyle yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır. Yeni ihtiyaçları karşılamak için de bu süreçte yeni kelimeler oluşmuştur.

Eş anlamlılık da bu ihtiyaçların giderilmesine istinaden ortaya çıkmıştır. Bu zaman içerisinde türeyen kelimelerde, aynı anlama gelen kelimeler de olmuştur. Aynı anlama gelen ancak farklı yazılan kelimeler, eş anlamlıları oluşturur. Dilin kendi içinde bulunan kelimelerinden olduğu gibi farklı dillerden gelen kelimelerin de eş anlamlılık gösterebilir.

Eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde birbirinin yerini tutabilir ve bu durumda hiçbir anlam değişimi meydana getirmez. Ancak yine de cümle bağlamını ve anlamını kontrol ederek bu kelimeleri kullanmak gerekir. Araştırma kelimesi de bunlardan biridir. Araştırma kelimesinin eş anlamı nedir?

Araştırma kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Araştırma kelimesi genel anlamıyla sistemli incelemeleri tanımlamak için kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna (TDK) göre araştırma kelimesinin tanımı "araştırmak işi, araştırı, bilim ve sanatla ilgili olarak yapılan yöntemli çalışma, tetkik" olarak yapılmaktadır. Araştırma eş anlamlısı olmak üzere birden fazla kelime karşımıza çıkmaktadır. Farklı kökenden gelmiş ya da dilde yerleşik olarak bulunan bu kelimeler şu şekildedir:

İstikşaf

Taharri

Tetkik

Araştırı

Muayene

Araştırmanın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Araştırma kelimesi ve araştırmanın eş anlamlısı olarak karşımıza çıkan kelimeler günlük dilimizde karşılaştığımız kelimelerdir. Bu kelimeler ile ilgili örnek cümleler ise şu şekildedir:

Devletler arasında istikşafi görüşmeler başlatıldı.

Davayı taharri etmek için işe koyulmuştu.

Düşüncelerin duygular üzerindeki etkisine dair yapılmış olan pek çok tetkik bulunmaktadır.

Uzun yıllar sonra yaptığı araştırı değer görmeye başlamıştı.

Paketler gümrük muayenesine takıldığı için geç gelecekmiş.



