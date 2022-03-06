Araştırmaya göre çiftlerin yüzde kaçı ilk başta arkadaş olarak başladı?

2021'de yaklaşık 1900 kişinin katılımıyla yapılan akademik bir araştırmaya göre, romantik bir ilişkideki çiftlerin yüzde kaçı ilişkilerine ilk başta arkadaş olarak başlamıştır?

A) 28

B) 38

C) 48

D) 68

Doğru cevap D seçeneği.

