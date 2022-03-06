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Araştırmaya göre çiftlerin yüzde kaçı ilk başta arkadaş olarak başladı?

06.03.2022 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programında yarışmacıya yöneltilen 50 bin TL değerindeki, "2021'de yaklaşık 1900 kişinin katılımıyla yapılan akademik bir araştırmaya göre, romantik bir ilişkideki çiftlerin yüzde kaçı ilişkilerine ilk başta arkadaş olarak başlamıştır?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte yanıtı...

Araştırmaya göre çiftlerin yüzde kaçı ilk başta arkadaş olarak başladı?

2021'de yaklaşık 1900 kişinin katılımıyla yapılan akademik bir araştırmaya göre, romantik bir ilişkideki çiftlerin yüzde kaçı ilişkilerine ilk başta arkadaş olarak başlamıştır?

A) 28
B) 38
C) 48
D) 68

Doğru cevap D seçeneği.

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