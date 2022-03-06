Araştırmaya göre çiftlerin yüzde kaçı ilk başta arkadaş olarak başladı?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programında yarışmacıya yöneltilen 50 bin TL değerindeki, "2021'de yaklaşık 1900 kişinin katılımıyla yapılan akademik bir araştırmaya göre, romantik bir ilişkideki çiftlerin yüzde kaçı ilişkilerine ilk başta arkadaş olarak başlamıştır?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte yanıtı...
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