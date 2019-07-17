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Arazide koyunları otlatıyordu! Korkunç ölüm

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | 17.07.2019 21:54 | Son Güncelleme

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, arazide koyunlarını otlatan çoban Metin Parça (23), üzerine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Arazide koyunları otlatıyordu! Korkunç ölüm

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Serinhisar ilçesi Sivri Dağı Üçkuyular Mevkisi'nde meydana geldi. Çobanlık yaparak geçimini sağlayan Metin Parça, hayvanlarını otlatmak için Serinhisar Bölge Trafik Denetleme Amirliği arkasında bulunan araziye gitti. Bir süre sonra hayvanlar barınağa dönerken, Parça'nın ortada olmadığı görüldü. Durumdan endişelenen yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

İhbar üzerine Parça'nın hayvanları otlattığı bölgelerde arama çalışması yapan jandarma ekipleri, Parça'nın cesedi ile karşılaştı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede, elinde av tüfeği bulunan Metin Parça'nın üzerine yıldırım düşmesi sonucu öldüğü belirlendi. Parça'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Denizli

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