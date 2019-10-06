Arda Ayten kazandığı parayla ne yapacağını açıkladı!

Kim Milyoner Olmak İster’de geçen sezon 1 milyonluk soruya kadar gelen Arda Ayten, yeni sezonun ilk bölümüne damga vurdu. İstiklal Marşı'yla ilgili sorunun cevabını bilen Arda Ayten, 1 milyon TL’lik büyük ödülün sahibi oldu.

Henüz 19 yaşında olan Arda Ayten, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi. Senede 150 kitap okuduğunu ifade eden Arda Ayten, yarışmadan kazandığı parayla çok daha fazla kitap alıp okuyacağını dile getirmişti.

Yarışmanın ardından ismini büyük bir kitleye duyuran Arda Ayten, ödülü kazandıktan sonra şu açıklamayı yaptı:

Gelecek yaz, öğrenebildiğim kadar dil öğreneceğim, kitaplarımın hepsini kendim basacağım ve bir öğrenci olarak öleceğim. Yarışmadan önceki gelirlerimle belli başlı sayıda kitap okumuştum, şimdi 1 milyon lirayı düşününce 50 bine yakın kitap alabilirim. Bu ömrüm boyunca okuyamacağım bir sayı. İlk günlüğümü yazacağım."