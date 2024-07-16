MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Arda Güler sevgilisiyle Bodrum'da! Sezonun stresini attı, görenler hayranlıkla izledi

Arda Güler sevgilisiyle Bodrum'da! Sezonun stresini attı, görenler hayranlıkla izledi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.07.2024 07:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önce Real Madrid ardından A Milli Takım formasıyla sezon boyunca adından söz ettiren yıldız futbolcu Arda Güler tatil için Bodrum'u tercih etti. Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman, arkadaşlarıyla plaj voleybolu oynarken görüntülendi.

Arda Güler sevgilisiyle Bodrum'da! Sezonun stresini attı, görenler hayranlıkla izledi

Son dönemin parlayan futbolcularından Arda Güler A Milli Takım formasıyla 2024 Avrupa Şampiyonası'nda adeta şov yapmıştı. Başarılı kariyeriyle adından söz ettiren Arda Güler özel hayatıyla da merak ediliyor.

Arda Güler Avrupa Şampiyonası sonrasında soluğu Türkiye'de aldı. EURO 2024 sonrasında sezonun yorgunluğunu atmak için ise Bodrum'u tercih etti.

Ekran Alıntısı

Bodrum'u tercih eden Arda Güler'in yanında sevgilisi Duru Nayman ve arkadaşları vardı.

fddf

Arda Güler ve sevgilisi Bodrum’da voleybol oynarken görüntülendi. O anlarda vatandaşlar Arda Güler'i görünce hemen telefonlarıyla fotoğraf çekti.

2
Arda Güler'in voleybol oynadığı anlarda bol seyircisi oldu ve vatandaşlar hayranlıkla yıldız ismi izledi.

SEVGİLİSİ DE VOLEYBOLCU

Duru Nayman, 1 Şubat 2005 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Duru Nayman kariyerine voleybolcu olarak devam ediyor.

Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman'ın paylaştığı kareler yüz binlerce beğeni alıyor.

Devasa teknede tatil! Bir bakan bir daha baktıDevasa teknede tatil! Bir bakan bir daha baktı
Anahtar Kelimeler:
Arda Güler
En Çok Okunan Haberler
Bugün Meclis’e geliyor: 12 bin liraya Erdoğan dokunuşu

Bugün Meclis’e geliyor: 12 bin liraya Erdoğan dokunuşu

2024 YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM duyurdu

2024 YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM duyurdu

Arda Güler sevgilisiyle Bodrum'da! O anları gündem oldu

Arda Güler sevgilisiyle Bodrum'da! O anları gündem oldu

Beşiktaş'tan Cenk Tosun açıklaması geldi

Beşiktaş'tan Cenk Tosun açıklaması geldi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti! O kare gündem oldu

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti! O kare gündem oldu

Okan Buruk'tan Oğuz Aydın için itiraf geldi!

Okan Buruk'tan Oğuz Aydın için itiraf geldi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Merrell, Helly Hansen, The North Face... Outdoor indirimleri devam ediyor

Merrell, Helly Hansen, The North Face... Outdoor indirimleri devam ediyor

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia fırsatları burada

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.