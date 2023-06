Arda Güler transferiyle ilgili yeni detaylar burada! Genç oyuncu PSG'yi reddetti ama 17.5 milyon euro karşılığında serbest kalabilir...

Fenerbahçe'de Arda Güler'in takımda kalıp kalmayacağı adeta pamuk ipliğine bağlanmış durumda. Ailesinden gelen paylaşımlar sonrası tedirgin olan taraftarlar sosyal medyada birçok yorumda bulundu. Avrupa'da forma giyme hayali olduğu bilinen Arda Güler'in sözleşmesinde yer alan 17.5 milyon euro'luk serbest kalma maddesi sarı-lacivertli yönetimin canını sıkıyor.

ANNESİNDEN PAYLAŞIM GELDİ

Arda Güler'in annesi Serap Güler, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Anne Güler, "Her seçim bir vazgeçiştir" ifadelerini kullandığı tweet'ine üzgün surat emojisini de ekledi. Bu gelişme sonrasında Fenerbahçeli taraftarları endişe sardı.

"YETKİ BELGESİ İPTAL EDİLDİ"

Fenerbahçe ile yakınlığı ile tanınan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Sözcü TV'ye Arda'nın transferiyle ilgili son detayları anlattı.

"Geçtiğimiz aylarda İsveç asıllı bir menajer olan Hasan Çetinkaya'ya Ajax ve Leipzig için yetki verilmişti. Yaklaşık 10 gün önce bu yetki belgesi iptal edildi. Bu da şu anlama geliyor, artık yetki sadece Arda'nın ailesinde ve Arda'nın menajeri bulunmuyor."

"ARDA'NIN AİLESİNİ RAHATSIZ ETTİ VE ANLAŞMA SONLANDIRILDI"

"Arda'nın ve ailesinin bilgisi dışında bazı kulüplere bilgiler sunması genç oyuncunun ailesini rahatsız etti ve anlaşma sonlandırıldı. Avrupa'da çok üst düzey kulüplere gitmek için büyük menajerlerle çalışmanız lazım. Şu an Arda'nın böyle bir menajeri yok."

"17.5 MİLYON EURO OLAN SERBEST KALMA MADDESİNİN REVİZE EDİLMESİNİ İSTEYECEK"

"Fenerbahçe 1 sene daha kalmasını istiyor fakat şu an bir görüşme yapılmadı. Çünkü Arda şu an milli takımda. Arda döndüğünde Ali Koç ile bir görüşme yapacak. Kendisine kulüpte 1 yıl daha kalmasını ve gelecek sezon takımın en önemli oyuncusu olacağını sunacak. Arda'nın 17.5 milyon euro olan serbest kalma maddesinin de revize edilmesini isteyecek."

"PSG'YE GİTMEK İSTEMİYOR"

"Kesinlikle gitmez diyemiyorum. Arda'nın en büyük hayali Avrupa'da oynamak. PSG'de Arda ile ilgileniyor fakat Arda orayı istemiyor. Çünkü orada forma giyemeyeceğini biliyor. Ajax, Leipzig, Benfica, Dortmund ve Liverpool oyuncuyu yakından takip ediyor."ar

"GİTMEK İSTİYORUM DERSE 17.5 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA TAKIMDAN AYRILACAK"

"Ailesi şu an için kararsız durumda. Arda şu an uluslararası bir analiz şirketiyle çalışıyor. Hangi takıma giderse başarılı olabilir diye bunu araştırtıyor. Arda'yı şu an tüm dünya tanıyor ve dünyada altın değerinde. Bu yüzden Fenerbahçe'de kalma ihtimali zorlaşıyor. Yaklaşık 1.5 senedir Arda'nın telefonu susmadı. Dünyadan tüm menajerler aradı ama ailesi kabul etmedi. Bu çok değerli bir şey. Toplantıdan ne sonuç çıkacak bilmiyoruz ama tekrardan söylüyorum ailesi kararsız durumda. Kararı verecek kişi Arda ve ailesi. Ben gitmek istiyorum derse 17.5 milyon euro karşılığında takımdan ayrılacak."