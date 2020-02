Arda Kural: Ben şöhreti kaldıramamış biri değilim sadece...

'ŞÖHRETİN MECBUR BIRAKTIĞI...'

Ben şöhreti kaldıramamış biri değilim sadece şöhretin mecbur bıraktığı şeyler var onları kaldıramadım. İnsanları seven, kardeş gibi gören biriyim. Kimseye küskünlüğü, kırgınlığım yok. Öfkem vardı. Kendimde aşamadığım şeyler vardı, insan hataları önce kendinde aramalı ben de öyle yaptım ve sorunları aştım.

'SOSYAL HAYATA KARŞI TAVIR ALINCA...'

Sağlık sorunu gibi oldu, sosyal hayata karşı bir tavır alınca o bir sağlık sorunu gibi oldu. Herkes her şeyi söyleyebilir, bir şeyin aslı neyse o her zaman ortaya çıkar. Kaygım da yok korkum da… Önemli olan benim kendimi bilmem. Artık 38 yaşıma geldim. İnsanların gözünün önünde büyüdüğümü biliyorum, gençken her şey çok daha farklı tabi… Bakıyorum arada gençlik fotoğraflarıma hoşuma gidiyor. Çok sevimli, tatlıymışım onları görüyorum, şimdi biraz daha olgunluk var. Olabilirsem eskisi gibi olacağım ben de istiyorum.