Arda Kural ve Yıldız Asyalı, 2. Sayfa programında Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtladı. O dönem yaşadıkları aşkla gündeme gelen ikili, Arda Kural'ın itirafı sonrası yeniden gündem oldu. Öte yandan Arda Kural, 2. Sayfa programında Yıldız Asyalı ile ilgili dikkat çeken açıklama yaptı. Bu kapsamda Arda Kural ve Yıldız Asyalı neden ayrıldı? Yıldız Asyalı Arda Kural'ı aldattı mı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Arda Kural ve Yıldız Asyalı ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

ARDA KURAL VE YILDIZ ASYALI NEDEN AYRILDI?

Arda Kural, Yıldız Asyalı ile geçmişte yaşadığı aşktan bahsederken “Yıldız beni aldattı. Acı verici bir olaydı ama ben kadınları suçlamam. Erkeklerin kadınlar üzerinde kalıcı bir etkisi vardır. Yıldız’ın bilerek, isteyerek böyle bir şey yapmadığını biliyorum. Öyle biriydi ki aramıza girdi. Ben kendimi ezilmiş hissetmiştim. Yıldız bana telefonla başka birinin kendisini öptüğünü anlattı.” ifadelerini kullandı.

Yaşadığı bu durumun ardından çık acı çektiğini ifade eden Arda Kural, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kalbim ağrıyordu. Trafikten dolayı gidemeyince Etiler’den Cihangir’e Yıldız’ın yanına yürüdüm. Beni görünce ağlamaya başladı. Annesi bizi odaya sokup konuşmamızı istedi. Böyle bir şey yaşadığı için Yıldız çok üzgündü. Birlikte ağlamaya başladık. 9-10 yaşında bir sevgilim vardı o da beni aldatmıştı. Bir de ortaokulda yaşamıştım."

YILDIZ ASYALI ARDA KURAL'I ALDATTI MI?

Yıldız Asyalı, Arda Kural'ın açıklamaları üzerine ihaneti kabul etti ve yaşadıkları süreci şu şekilde anlattı:

"Benim bir travmam vardı. Arda'nın evini aradım bir kadın çıktı ve kim olduğunu sorduğumda da 'Arda'nın nişanlısıyım' dedi. Ben beraber olduğumuzu biliyordum. Sonra da bu ihanet oldu"

ARDA KURAL KİMDİR?

12 Nisan 1980 tarihinde dünyaya gelen Arda Kural, Yalova doğumludur ve 41 yaşındadır. Kural, Yalova Endüstri Meslek Lisesi'nde kimya okumuştur. 2 yıl dramaturji ve sinema eleştirmenliği eğitimi almıştır. 1999'da kendi kurduğu Tiyatro Roman Tiyatrosu'nda profesyonelliğe adım atmıştır. Bu tiyatroda ve daha sonra kurduğu Siyah Oyuncular Tiyatrosu'nda kendi yazdığı Belirtisiz Nesneler, Ben Değil Kendim, Dokuz Köyden Kovulmak, Siyah Mizah ve Aşk gibi oyunlarda rol almıştır. Kral TV'de VJ'lik yapmıştır.

İlk olarak 1999'da Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde Altay rolüyle kamera karşısına geçen isim bu dizide Leonardo DiCaprio'ya olan benzerliğiyle tanınmıştır. İkinci çıkışını ise 2003 yılında Lise Defteri dizisindeki Ediz rolüyle yapmıştır. Son olarak, 2005'te Emret Komutanım dizisindeki Posta Ferit rolü ile geniş beğeni toplamıştır.

YILDIZ ASYALI KİMDİR?

26 Mayıs 1983 tarihinde dünyaya gelen Yıldız Asyalı aslen İstanbulludur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu Asyalı'nın müziğe karşı ilgisi küçük yaşlarda başladı, o yüzden daha çok küçük yaşlarda şarkı söylemeye başlamıştır ve beş yaşında piyano çalmayı öğrenmiştir. Solist olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu'nda görev almıştır.

Asyalı, henüz 12 yaşında Nabucco Operası'nda "Kral Ve Ben" müzikalinde yer almış ve 13 yaşında iken Sarah Brightman'la İstanbul Devlet Opera ve Bale Orkestrası eşliğinde Lösemili Çocuklar Vakfı yararına düzenlenen konserde aynı sahneyi paylaşmıştır. Ünlü oyuncu, 15 yaşından itibaren pek çok dizi ve filmde oyunculuk yapmıştır.

23 Kasım 2015 tarihinde iş insanı Emre Vatansever ile evlenmiştir ve Yıldız Asyalı'nın Ayşe Mira adlı bir kızı bulunmaktadır. 2017 yılında Emre Vatansever'den boşanan Yıldız Asyalı, 30 Haziran 2020'de yönetmen Kerem Saka ile evlenmiştir.

