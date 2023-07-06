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Arda transferinde 6 Temmuz detayı, her şey Cristiano Ronaldo'nun imza attığı gün oldu! Tam 14 yıl sonra...

06.07.2023 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid'e transfer olarak büyük ses getiren genç yıldız Arda Güler'in transferinde oldukça ilginç bir tesadüf ortaya çıktı. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Tüm dünyada transferin en çok konuşulan isimlerden olan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler seçimin İspanyol devi Real Madrid'den yana kullanırken, Sarı-Lacivertliler Arda Güler'in Real Madrid'e transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Dünya devi Real Madrid, Arda Güler ile 6 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Fenerbahçe yaptığı KAP bildiriminde "Profesyonel Futbolcumuz Arda Güler'in İspanyol Kulübü Real Madrid CF'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 20.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri Real Madrid CF tarafından ödenecektir." ifadelerini kullandı.

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TESADÜFÜN BÖYLESİ

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Öte yandan transferin resmi olarak açıklanmasının ardından oldukça ilginç bir tesadüf de sosyal medyada gündem oldu.

RONALDO DETAYI...

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Real Madrid'in efsane isimlerinden Cristiano Ronaldo da Arda Güler gibi 13 yıl önce bugün Real Madrid'e imza attı. Milli yıldı da bugün imza atmak üzere İspanyaya gitti.


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