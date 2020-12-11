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Arda Turan canlı yayında açıkladı! 'Her şeyi yapmaya hazırım'

11.12.2020 10:04 | Son Güncelleme:
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Arda Turan canlı yayında açıkladı! 'Her şeyi yapmaya hazırım'

Galatasaray'da forma giyen futbolcu Arda Turan, önceki gün 2.5 yaşındaki SMA hastası Ali Eymen için avukat Gülnur Tutumoğlu ile birlikte Instagram üzerinden canlı yayın yaptı. Turan, "Ben her şeyi yapmaya hazırım forma olsun vs ne gerekiyorsa" dedi.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Futbolcusu Arda Turan ve avukat Gülnur Tutumoğlu, 2.5 yaşındaki SMA hastası Ali Eymen için harekete geçti. İkili, birlikte Instagram üzerinden canlı yayın yaparak Ali bebeğin bağış kampanyasına destek oldu.

Turan, yayında imzalı Galatasaray formasını 15 bin euro'ya vererek açık artırmaya çıkardı.

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"HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIM"

33 yaşındaki futbolcu, canlı yayında Ali Eymen'in annesiyle de konuştu. Turan, "Ben her şeyi yapmaya hazırım, forma olsun ne gerekiyorsa..." dedi.

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Arda Turan, arkadaş çevresinden de para toplayarak Ali Eymen'in tedavisi için bağış topladı.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Arda TURAN ağzıyla kuş tutsa bu saatten sonra ne yazar. Milletin sevgilisiydi. Yazık etti kendine. Şöhreti taşıyamadı.
tebrik ediyorum insanlık böyle bişey ????????
cokta show yapmana reklam yapmana gerek yok be oğlum bi maçlık paranı bağışlasan sülalesi kurtulur zaten

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